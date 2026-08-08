En medio del sufrimiento de Hamza Abdelkarim, Raphinha salva al Barcelona con un penalti

El Barcelona logró un triunfo agónico, por un gol a cero, en su primer partido dentro del torneo triangular disputado en Údine, que lo enfrentó al Nottingham Forest, la noche del sábado.

El único gol del encuentro llevó la firma del brasileño Raphinha, de penalti, en el tiempo añadido.

El diario "Marca" repasó los aspectos más destacados del choque, en el que el rendimiento del Barça fue mejorando de forma progresiva a lo largo de los 45 minutos, después de que el equipo inglés hubiera sido el bando dominante, hasta que el Barcelona consiguió arrebatar la victoria pese a sufrir un tanto.

El equipo del entrenador Hansi Flick, algo natural en esta etapa, todavía necesita mucho trabajo para alcanzar su mejor puesta a punto.

El técnico alemán se apoyó en una alineación que mezcló a jugadores del primer equipo con jóvenes de la academia del club, y uno de sus rasgos más destacados fue apostar de nuevo por el delantero egipcio Hamza Abdelkarim en la posición de punta, después de que también hubiera sido titular ante el Como y el Birmingham.

Este partido fue asimismo el primero de Fermín López y Raphinha durante el periodo de preparación de la temporada, mientras que Karim Adeyemi mantuvo su lugar en el once inicial.

Espart y Bisker, ambos de solo 17 años de edad, ocuparon las posiciones de los dos laterales, mientras que Fariñas se movió en el centro del campo.