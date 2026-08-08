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En medio del sufrimiento de Hamza Abdelkarim, Raphinha salva al Barcelona con un penalti

Nottingham Forest vs Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Amistosos
H. Abdelkarim
Raphinha
Inglaterra
España
Egipto

El Barcelona logró un triunfo agónico, por un gol a cero, en su primer partido dentro del torneo triangular disputado en Údine, que lo enfrentó al Nottingham Forest, la noche del sábado.

El único gol del encuentro llevó la firma del brasileño Raphinha, de penalti, en el tiempo añadido.

El diario "Marca" repasó los aspectos más destacados del choque, en el que el rendimiento del Barça fue mejorando de forma progresiva a lo largo de los 45 minutos, después de que el equipo inglés hubiera sido el bando dominante, hasta que el Barcelona consiguió arrebatar la victoria pese a sufrir un tanto.

El equipo del entrenador Hansi Flick, algo natural en esta etapa, todavía necesita mucho trabajo para alcanzar su mejor puesta a punto.

El técnico alemán se apoyó en una alineación que mezcló a jugadores del primer equipo con jóvenes de la academia del club, y uno de sus rasgos más destacados fue apostar de nuevo por el delantero egipcio Hamza Abdelkarim en la posición de punta, después de que también hubiera sido titular ante el Como y el Birmingham.

Este partido fue asimismo el primero de Fermín López y Raphinha durante el periodo de preparación de la temporada, mientras que Karim Adeyemi mantuvo su lugar en el once inicial.

Espart y Bisker, ambos de solo 17 años de edad, ocuparon las posiciones de los dos laterales, mientras que Fariñas se movió en el centro del campo.

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    Hamza Abdelkarim sufre por la dureza de las entradas

    El conjunto inglés afrontó el partido con líneas adelantadas y ejerció una fuerte presión sobre los jugadores del Barcelona, pero el equipo catalán no tardó en responder y avanzar hacia adelante, a pesar de que los jugadores del Nottingham apenas dejaron espacios.

    El centro del campo del Barcelona encontró dificultades para conectar el juego con el tridente ofensivo, aunque se apreciaron algunos buenos entendimientos entre Adami, Raphinha y Fermín, junto a Hamza Abdelkarim, que sufrió la dureza de los choques con algunos jugadores del Nottingham.

    El delantero egipcio, que marcó los dos goles del Barcelona ante el Birmingham, mostró una gran vitalidad y un movimiento constante, además del sacrificio defensivo y la ambición ofensiva, y no dejó de moverse ni de pedir el balón.

    Igor Jesus, el jugador más peligroso del Nottingham en el aspecto ofensivo, puso bajo presión al portero Szczesny en el minuto 22, pero envió el balón por encima del larguero después de que el guardameta polaco hubiera salido de su portería y quedara fuera de posición.

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    Nottingham presiona y el Barcelona reacciona antes del final

    Las ocasiones más peligrosas durante la primera media hora de la parte, que se prolongó por 45 minutos, fueron para el conjunto inglés.

    En cuanto al intento más peligroso del Barcelona, llegó en el minuto 35, cuando Bryan Fariñas remató un balón desde fuera del área, pero se estrelló en el poste.

    El partido estuvo bajo el dominio del conjunto inglés, pero el Barcelona comenzó a despertar durante los últimos minutos.

    En el tiempo de descuento, Milenkovic cometió un penalti tras tocar el balón con la mano durante una jugada con Fermín López.

    Raphinha no desaprovechó la ocasión desde el punto de penalti, otorgándole al Barcelona la ventaja, y así el brasileño volvió a ser determinante una vez más con el conjunto catalán.

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