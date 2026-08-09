En medio del seguimiento del City: una estrella del Barcelona va en contra del deseo de Flick

El centrocampista Marc Bernal es uno de los nombres a seguir en la última etapa del mercado de fichajes para el Barcelona.

Bernal quiere jugar más, necesita minutos para continuar con su desarrollo y es consciente de que la competencia en el centro del campo del conjunto catalán será feroz esta temporada.

El diario Sport señaló que Hansi Flick, entrenador del Barça, rechaza la salida de Bernal, y ya se lo ha comunicado al jugador.

Flick sigue manteniendo su plena confianza en Bernal, en quien ve las cualidades que lo capacitan para convertirse en un elemento importante del centro del campo del Barcelona a largo plazo.

Sin embargo, la situación empuja a Marc Bernal a estudiar sus opciones con cuidado, pues el joven jugador quiere lograr continuidad en su participación y es consciente de que encontrar minutos de juego no será fácil ante el gran número de alternativas que posee Flick en esa posición, además de su calidad.