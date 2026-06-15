Según el redactor jefe de AS, José Félix Díaz, el Real Madrid, liderado por Florentino Pérez, no aceptará fácilmente la negativa del campeón alemán.
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En los últimos días ha habido contactos con Michael Olise: parece que el Real Madrid no renuncia a fichar a la estrella del Bayern de Múnich
Según estas informaciones, representantes del subcampeón de LaLiga han contactado con Olise en los últimos días para sondear su disposición a un traspaso en verano, tal como explicó Díaz en una entrevista con el locutor español Rubén Martín en su canal de YouTube.
Allí afirmó que el fichaje del francés de 24 años es «el gran objetivo» de Pérez y que su nombre le mencionan «una y otra vez como un jugador con gran preferencia».
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El FC Bayern pone fin al fichaje de Michael Olise
Sin embargo, es poco probable que el Bayern Munich haya cambiado de idea sobre la posible transferencia de Olise al Real Madrid la próxima temporada. Hace una semana y media, cuando surgieron rumores de que el Real Madrid pagaría 150 millones de euros por el delantero, el club muniqués los desmintió de inmediato.
Esta postura no variará por la cifra ofrecida. Díaz añade que el Bayern podría negociar a partir de 200 millones, pero es poco probable que el campeón récord ceda y abra un nuevo frente de plantilla con la salida de Olise.
L'Équipe citó a un directivo anónimo del FCB, que afirmó que no lo venderían ni por 500 millones: «Olise no tiene precio. Dudo que el Madrid lo consiguiera por 150 millones».
En la misma línea, el experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que no hay interés en Múnich en negociar con el Real Madrid. «El FC Bayern ha cerrado la puerta, tanto en privado como en público, y no quiere hablar», afirmó en un vídeo de su canal de YouTube.
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Michael Olise jugará con Francia en el Mundial de 2026
Olise, con contrato en el Säbener Straße hasta 2029, se ha consolidado como titular gracias a sus excelentes actuaciones en las dos últimas temporadas. La pasada campaña sumó 53 participaciones en goles (22 tantos y 31 asistencias) en 52 partidos oficiales, clave en la conquista del doblete.
Ahora, el jugador de 24 años disputa con Francia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes a las 21:00 h (hora alemana), la Equipe Tricolore debutará ante Senegal. También se medirá a Irak y Noruega en el Grupo I.