En los últimos días ha habido contactos con Michael Olise: parece que el Real Madrid no renuncia a fichar a la estrella del Bayern de Múnich

Sin embargo, es poco probable que el Bayern Munich haya cambiado de idea sobre la posible transferencia de Olise al Real Madrid la próxima temporada. Hace una semana y media, cuando surgieron rumores de que el Real Madrid pagaría 150 millones de euros por el delantero, el club muniqués los desmintió de inmediato.

Esta postura no variará por la cifra ofrecida. Díaz añade que el Bayern podría negociar a partir de 200 millones, pero es poco probable que el campeón récord ceda y abra un nuevo frente de plantilla con la salida de Olise.

L'Équipe citó a un directivo anónimo del FCB, que afirmó que no lo venderían ni por 500 millones: «Olise no tiene precio. Dudo que el Madrid lo consiguiera por 150 millones».

En la misma línea, el experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que no hay interés en Múnich en negociar con el Real Madrid. «El FC Bayern ha cerrado la puerta, tanto en privado como en público, y no quiere hablar», afirmó en un vídeo de su canal de YouTube.