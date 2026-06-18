Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Soncin ct ItaliaGetty Images

Traducido por

En las eliminatorias del Mundial 2027, Italia enfrentará a Bielorrusia si Serbia o Finlandia avanzan

Italia
Women's football
World Cup

Ya se sortearon las eliminatorias de la fase europea de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Dos rondas eliminatorias definirán siete plazas directas y una repesca interconfederativa. Treinta y dos selecciones disputarán dos rondas de ida y vuelta. Las cuatro ganadoras de la Liga A —Dinamarca, Francia, Alemania y España— ya están clasificadas para Brasil 2027.

  • ITALIA, CABEZA DE SERIE

    Italia, cabeza de serie del grupo 1, se medirá a Bielorrusia y cerrará la eliminatoria en casa. La selección femenina italiana se enfrenta a un rival situado en el puesto 52 del ranking de la FIFA.

    • Anuncios

  • SI PASA, FINLANDIA O SERBIA

    La primera ronda de los play-offs, con partidos de ida y vuelta, se jugará el 9 y el 13 de octubre de 2026. La segunda ronda, también con partidos de ida y vuelta, se disputará el 1 y el 5 de diciembre de 2026. Los play-offs interconfederativos se disputarán en febrero de 2027. Si Italia vence a Bielorrusia en la segunda ronda, se medirá al ganador del Finlandia-Serbia.