Ya se sortearon las eliminatorias de la fase europea de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Dos rondas eliminatorias definirán siete plazas directas y una repesca interconfederativa. Treinta y dos selecciones disputarán dos rondas de ida y vuelta. Las cuatro ganadoras de la Liga A —Dinamarca, Francia, Alemania y España— ya están clasificadas para Brasil 2027.
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En las eliminatorias del Mundial 2027, Italia enfrentará a Bielorrusia si Serbia o Finlandia avanzan
ITALIA, CABEZA DE SERIE
Italia, cabeza de serie del grupo 1, se medirá a Bielorrusia y cerrará la eliminatoria en casa. La selección femenina italiana se enfrenta a un rival situado en el puesto 52 del ranking de la FIFA.
SI PASA, FINLANDIA O SERBIA
La primera ronda de los play-offs, con partidos de ida y vuelta, se jugará el 9 y el 13 de octubre de 2026. La segunda ronda, también con partidos de ida y vuelta, se disputará el 1 y el 5 de diciembre de 2026. Los play-offs interconfederativos se disputarán en febrero de 2027. Si Italia vence a Bielorrusia en la segunda ronda, se medirá al ganador del Finlandia-Serbia.