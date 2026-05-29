Messi, ocho veces Balón de Oro, dejó Europa en 2023 tras brillar en Barcelona y París Saint-Germain. Se unió a David Beckham en el Inter de Miami junto a varios amigos famosos.

El jugador más laureado de la historia —ya MVP y campeón de la MLS Cup en el sur de Florida— se ha convertido en el mayor reclamo del fútbol estadounidense. Su atractivo para el gran público rivaliza con el de las grandes estrellas de la NFL, la NBA y la MLB.

Multitud de aficionados, incluidos famosos de primer nivel, acuden en masa para verle jugar. Su llegada ha impulsado a Miami, que ahora se prepara para una experiencia futbolística diferente.

Ahora, aficionados escoceses cruzarán el Atlántico para disfrutar del sol y el fútbol en directo, y harán saber a locales y visitantes de otros rincones del mundo que también están presentes.