Openda fue cedido al Torino el verano pasado por el equipo sajón. El contrato incluía una cláusula de compra obligatoria ligada a los resultados de la «Vecchia Signora», que se activó cuando la Juve aseguró terminar entre los diez primeros de la Serie A.

La victoria 1-0 ante el Atalanta a mediados de abril selló el acuerdo. Para el Leipzig fue una lluvia de dinero: la salida definitiva del delantero de 26 años, fichado en 2023 al RC Lens, le reportaría millones. En total, entre cesión, traspaso fijo y bonificaciones, el RB ingresó unos 50 millones de euros, de los cuales 42,75 millones correspondieron al traspaso.