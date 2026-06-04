Según estas informaciones, el Nottingham Forest y el AS Mónaco también están interesados en el exdelantero del RB Leipzig. La opción preferida por los tres clubes: una cesión con opción de compra.
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¡En la Juventus de Turín se convirtió en un fracaso de 40 millones! El Eintracht de Fráncfort quiere fichar al exdelantero de la Bundesliga
Openda fue cedido al Torino el verano pasado por el equipo sajón. El contrato incluía una cláusula de compra obligatoria ligada a los resultados de la «Vecchia Signora», que se activó cuando la Juve aseguró terminar entre los diez primeros de la Serie A.
La victoria 1-0 ante el Atalanta a mediados de abril selló el acuerdo. Para el Leipzig fue una lluvia de dinero: la salida definitiva del delantero de 26 años, fichado en 2023 al RC Lens, le reportaría millones. En total, entre cesión, traspaso fijo y bonificaciones, el RB ingresó unos 50 millones de euros, de los cuales 42,75 millones correspondieron al traspaso.
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Openda se convierte en un malentendido en la Juventus
La llegada de Openda a la Juve fue un error. El potente delantero, que brilló en la Ligue 1 y la Bundesliga, no se adaptó a la Serie A. En 34 partidos oficiales solo marcó dos goles.
En los últimos once partidos de Liga solo jugó cuatro minutos, un cambio casi humillante que refleja su descenso deportivo. En Turín hace tiempo que se perdió la fe en él, así que, pese al reciente fichaje millonario, la directiva ya busca compradores.
Openda, con 41 goles para el Leipzig
Tras brillar en el Lens con 21 goles en 42 partidos, fichó por el Leipzig tras una temporada por 40 millones de euros. Allí, Openda se convirtió en pieza clave del equipo.
En 93 partidos oficiales marcó 41 goles y dio 18 asistencias. En Turín tiene contrato hasta 2030.