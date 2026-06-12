Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

Traducido por

En imágenes: las «masas negras». Incendios y violentos enfrentamientos marcan los primeros días del Mundial

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
México
Sudáfrica

Hubo enfrentamientos esporádicos entre estudiantes y los llamados «bloques negros» y la policía capitalina cerca del estadio de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, se celebró el jueves por la noche.

Según el diario AS, en los alrededores del estadio se registraron incidentes que no se mostraron durante la transmisión del partido México-Sudáfrica.

Mientras la afición celebraba dentro del estadio, hubo enfrentamientos y manifestaciones en las calles aledañas.

Una de las imágenes mostraba a una persona envuelta en llamas durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía fuera del estadio.

Hubo incendios, lanzamiento de piedras y peleas a puñetazos entre manifestantes y policías. 

  • TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    Eliminación de las barreras que separan el trazado del tren ligero

    Participaron estudiantes, familiares de desaparecidos, docentes, activistas feministas y jubilados.

    Algunas personas retiraron las barreras que separan el tren ligero de la calle Calzada de Tlalpan, a pocos kilómetros del estadio de la Ciudad de México.

    Los familiares recordaron que hay más de 130 000 desaparecidos desde 2006, cuando empezó la guerra del Gobierno contra el crimen organizado. 

    Luego retiraron algunas barreras y las usaron para enfrentarse a la policía en los alrededores del estadio.

    • Anuncios
  • FRANCE-UN-ENVIRONMENT-CLIMATEAFP

    800 manifestantes frente a 7500 agentes de seguridad

    La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó que 7 500 agentes resguardaron el estadio durante la inauguración.

    Según las autoridades, unas 200 personas encapuchadas provocaron disturbios fuera del estadio, de un total de aproximadamente 800 manifestantes en la zona. 

    Los manifestantes protestaban por diversas razones: acusar al Gobierno de negligencia en la búsqueda de personas desaparecidas, exigir la reforma del sistema de pensiones, la derogación de leyes sobre la jubilación de los docentes, denunciar violaciones de derechos humanos y pedir un aumento salarial para los trabajadores de la educación.

World Cup
Chequia crest
Chequia
CZE
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
República de Corea crest
República de Corea
KOR