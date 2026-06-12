Hubo enfrentamientos esporádicos entre estudiantes y los llamados «bloques negros» y la policía capitalina cerca del estadio de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, se celebró el jueves por la noche.

Según el diario AS, en los alrededores del estadio se registraron incidentes que no se mostraron durante la transmisión del partido México-Sudáfrica.

Mientras la afición celebraba dentro del estadio, hubo enfrentamientos y manifestaciones en las calles aledañas.

Una de las imágenes mostraba a una persona envuelta en llamas durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía fuera del estadio.

Hubo incendios, lanzamiento de piedras y peleas a puñetazos entre manifestantes y policías.