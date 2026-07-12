A mediados del segundo tiempo, con 1-1 en el marcador, Embolo simuló una falta. El árbitro João Pinheiro amonestó primero a Landro Paredes, rival de Embolo, tras un choque en el centro del campo. Tras la revisión del VAR, el colegiado portugués cambió su decisión y mostró la amarilla al delantero suizo. Como ya tenía una amonestación, Embolo fue expulsado en el 72’.

«Es una locura simular con una amarilla ya», dijo Hummels. «Además, en una zona segura».

El exdefensa cree que, al final, Pinheiro acertó: «Se ve claramente, incluso tuerce la cara al saltar. Es una tarjeta amarilla-roja justificada. Probablemente, algún impulso irrefrenable en su mente le llevó a recurrir a la simulación. A él le duele y a mí, como espectador, también me dolió verlo. Suiza tenía a Argentina contra las cuerdas y lo echó todo por la borda».