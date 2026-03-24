¡En el peor momento posible! El año desastroso del joven talento del BVB ya es un hecho

En teoría, Ricken y compañía no tendrían que buscar muy lejos. Los datos de la propia plantilla indican que tanto Cole Campbell como Julien Duranville tienen contrato con el BVB hasta 2028.

Ambos jóvenes, actualmente cedidos, son rapidísimos y buenos en el regate. Encajan en el perfil buscado. Pero Ricken no ha pensado en ellos. En el caso de Duranville sería una lástima, ya que el belga de 19 años tiene un gran talento. Al igual que Campbell, se incorporó a un nuevo club en invierno y actualmente cuenta con once partidos disputados en el FC Basilea.

En el caso de Campbell, de 20 años y bajo contrato con el TSG 1899 Hoffenheim hasta el final de la temporada, la situación es completamente diferente. El estadounidense ha acumulado hasta ahora unos escasos 323 minutos de juego en toda la temporada, repartidos en siete partidos en la Bundesliga, la 3. Liga y la Regionalliga West.