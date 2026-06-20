El Mundial 2026 ya registra siete goles en propia puerta, cinco más que los anotados en toda la edición de Catar 2022, lo que refleja un claro cambio táctico en el estilo ofensivo de las selecciones.
Traducido por
En el Mundial, ¿cómo pasaron los goles en propia puerta de ser mala suerte a convertirse en una estrategia?
- Getty Images Sport
El fenómeno del Mundial
El diario británico «The Athletic» destaca que las victorias de Estados Unidos en el Mundial siguen un patrón similar: inicio fuerte y ataque por las bandas. Además, aprovechó los autogoles para abrir el marcador, como cuando el paraguayo Damián Bobadilla desvió el balón a su propia portería en la victoria por 4-1.
El australiano Cameron Burgess repitió la misma jugada en la derrota de su país por 2-0 ante los anfitriones, con lo que la selección estadounidense se convirtió en el primer equipo de la historia en beneficiarse de goles en propia puerta en dos partidos consecutivos de la Copa del Mundo masculina.
Los autogoles, lejos de ser solo cuestión de suerte, se han vuelto un elemento clave en este Mundial y, aunque la cifra actual es excepcional por el reducido número de partidos —solo 32 selecciones en Catar—, su frecuencia crece en el fútbol moderno.
¿Casualidad o plan?
Según los datos de Opta sobre la Premier League, en las primeras 17 temporadas se marcó menos de un gol en propia puerta por jornada. Sin embargo, la campaña 2009-2010 marcó un récord con 53 autogoles en 38 jornadas; y, aunque sigue siendo la líder, hay otras siete temporadas con 38 o más.
Opta asegura que sus criterios para asignar estos goles no han cambiado y descarta que la mejora de las retransmisiones influya en la contabilización. Curiosamente, los defensas ya no son torpes con el balón, sino hábiles pasadores; aún así, cada vez marcan más en propia puerta.
La clave de este cambio está en la evolución del ataque, sobre todo en el uso de las bandas, Antes se centraba desde el borde del área hacia el segundo palo, con un trazado curvo y alejado de la portería, al estilo de David Beckham; centros que rara vez acababan en autogol.
Ahora se prefiere el centro raso desde la línea de fondo tras un ataque rápido. obligando al defensa a retroceder rápido hacia su portería, donde el balón rebota en él y acaba en la red.
- Getty Images Sport
El aprieto de los defensas
El ejemplo más claro del nuevo estilo de ataque en este Mundial fue el gol del empate de Bélgica ante Egipto. Pareció obra de Romelu Lukaku nada más ingresar, pero el último toque lo hizo, en propia puerta, el lateral egipcio Mohamed Hani.
Los dos autogoles que favorecieron a Estados Unidos mostraron una mayor desorientación: el balón de Bobadilla cruzó lentamente la línea de meta ante Paraguay, y Borges debió ajustar más rápido la posición de sus pies y anticipar la trayectoria del balón. La idea es la misma: Estados Unidos atacó por los costados y envió centros al área; solo hacía falta un ligero toque para mover la red.
Estos centros obligan a los defensas a despejar mientras corren hacia su portería sin intención de marcar, y los autogoles, incluidos los rebotes de los porteros, se han vuelto habituales.
- Getty Images Sport
Una nueva era para la estadística
Entre los siete autogoles del Mundial hay casos diversos, como el del iraquí Ayman Hussein: primero marcó en la portería correcta, pero luego un balón aéreo lo golpeó y terminó en su propia red, siendo el último tanto del 4-1 de Noruega.
En el otro extremo, el disparo al azar del centrocampista de Catar, Mohamed Manaei, a su propia portería contra Canadá pareció innecesario.
Los autogoles tras balones rasos o pases atrás dentro del área pequeña no son casuales, sino parte de la presión ofensiva. y, en la era de las estadísticas avanzadas y los goles esperados, quizá el siguiente paso sea calcular los goles en propia puerta esperados, pues esta métrica mostrará su alto valor ofensivo.