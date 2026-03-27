La Lazio deberá renovar su línea ofensiva este verano. Entre contratos que expiran, un rendimiento insatisfactorio y estrategias de futuro, se perfila un panorama incierto de cara al próximo mercado de fichajes, con varios jugadores en la cuerda floja. Independientemente de si Sarri sigue o no en el banquillo, la delantera de los biancocelesti podría cambiar radicalmente el año que viene.
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En el Lazio, este verano se respira un aire de revolución en la delantera. Estos son los jugadores que podrían marcharse y los que podrían quedarse
LAS CERTEZAS
Por el momento hay dos nombres cuyo futuro parece ya decidido: Pedro, cuyo contrato expira y que probablemente pondrá fin a su carrera, y Zaccagni, vinculado al club mediante un contrato hasta 2029. A ellos se sumaría Gustav Isaksen. En clara recuperación tras un periodo poco brillante, el extremo danés viene de marcar un doblete con su selección en la repesca para el Mundial. En los planes de la Lazio, representa uno de los pilares sobre los que construir el futuro. Aunque con altibajos, su trayectoria se considera aún en desarrollo y, sobre todo si se confirma a Sarri en el banquillo, existe toda la intención de continuar con él también la próxima temporada. Esto, sin embargo, sin contar con ofertas importantes que pudieran llegar y que, en tal caso, el club evaluaría junto con el propio jugador.
LAS DUDAS
Entre los jugadores cuyo futuro está más en el aire se encuentra Tijjani Noslin. En dos años en Roma solo ha dejado entrever sus cualidades en contadas ocasiones y, por eso, la Lazio está dispuesta a escuchar ofertas por él. Siempre y cuando no se registre una pérdida con respecto a la inversión de 15 millones que supuso su fichaje procedente del Verona en 2024. Sarri no ha sabido encajarlo del todo. Y ahora, con la llegada de Maldini, su espacio en el campo se ha reducido bastante. Al final de la temporada se evaluará su situación y su futuro en Formello. Lo mismo ocurre con Boulaye Dia. El delantero senegalés será rescatado por 11 millones de euros por la Salernitana. A pesar de la inversión, su nombre figura entre los que más posibilidades tienen de salir del club. Ya en enero quería marcharse, pero su situación contractual complicaba cualquier posible operación. En verano, sin embargo, la situación cambiará. Lotito y Fabiani están dispuestos a escuchar ofertas a partir de 18 millones. En la cuerda floja estaría también Petar Ratkov. Llegó a Roma en el mercado de invierno y goza del aprecio de la directiva, pero no del del entrenador, quien, de hecho, lo ha utilizado muy poco. Si Sarri sigue al frente de la Lazio el año que viene, no se descarta que el delantero serbio pueda ser cedido a otro equipo para que se haga las costillas.
EVALUACIONES
Por su parte, la situación de Matteo Cancellieri está aún por ver. Tras sus cesiones de los últimos años, se esperaba más de él. Este año también se ha visto frenado por algunos problemas físicos, pero su escasa participación y la expiración de su contrato en 2027 plantean al club una disyuntiva: ofrecerle la renovación y apostar de nuevo por su posible despegue o traspasarlo definitivamente, recuperando así los 8,5 millones gastados en 2023 para ficharlo del Verona. Nació en 2002 y no le resultaría difícil encontrar un hueco en otro equipo para sacar a relucir sus cualidades. Por el contrario, quien sí puede haber encontrado el lugar adecuado para consagrarse es Daniel Maldini. Un año mayor que Cancellieri, será uno de los principales temas del mercado de verano. Llegó cedido con opción de compra procedente del Atalanta (alrededor de 1 millón más bonificaciones), y tiene una cláusula de rescisión fijada en 14 millones, que puede convertirse en obligatoria en caso de clasificación europea. El club está valorando qué hacer: la decisión de rescatarlo podría tomarse independientemente de ello. La decisión dependerá también del rendimiento del chico, que hasta ahora ha ido mejorando progresivamente. El club, en particular el director deportivo Fabiani, cree en su potencial. Sarri lo está moldeando en un nuevo rol respecto a su pasado reciente entre el Monza y el Atalanta. De aquí al final de la temporada se decidirá su futuro.