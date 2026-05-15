Solo tiene 20 años y lleva menos de uno en el club, pero Tom Bischof ya ha hecho historia en el FC Bayern: es el primer jugador que, con su actitud, recibe una reprimenda pública del entrenador Vincent Kompany.
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¡En el FC Bayern resurgen los recuerdos! Pero, ¿qué futuro aguarda al «histórico» Tom Bischof?
Normalmente, Kompany, con su estilo afable y colegial, esquiva hábilmente los temas candentes. Ante preguntas concretas sobre el rendimiento o las declaraciones de jugadores específicos, prefiere —a diferencia de sus predecesores Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel— centrarse en el panorama general. Sin embargo, tras la victoria 1-0 sobre el VfL Wolfsburgo el sábado, Bischof criticó la presión defensiva del Bayern en las últimas semanas y responsabilizó a esos goles encajados de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Entonces Kompany cambió su enfoque.
«Es un jugador joven y cometió un error en esa entrevista», afirmó con rotundidad. Aunque sus palabras fueron duras, Kompany mantuvo su tono amable. Bischof no sufrirá consecuencias: el técnico lo definió como un «chico estupendo» pese al «error».
Bischof se había perdido las últimas semanas por una rotura fibrilar y solo reapareció ante el Wolfsburgo, así que sus críticas apuntaron solo a los compañeros y no a él mismo. Quizá no midió el impacto de sus palabras en la afición y en el vestuario.
Aun así, es positivo que los jugadores reflexionen y expresen sus ideas con firmeza. En su proceso para convertirse en una figura relevante del club y, más adelante, en un líder, pueden cometerse errores como este. Que Bischof se atreviera a hacer ese análisis refleja su notable evolución en el Bayern.
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Tom Bischof se consolidó rápidamente en el FC Bayern como jugador de rotación.
Tras un año como titular en el TSG Hoffenheim, Bischof fichó gratis por el Bayern Múnich el pasado verano. Pero, al quererlo para el Mundial de Clubes en Estados Unidos, el club bávaro pagó 300 000 euros. En su primera temporada, Bischof ha demostrado ser un jugador de rotación fiable y versátil.
Se adapta sin problemas a la izquierda, a la derecha o a su demarcación natural, el centro del campo. En 36 partidos fue titular en 16 y sumó 1564 minutos, lo que lo sitúa 15.º en la clasificación interna, por delante de los más experimentados y costosos Nicolas Jackson y Raphael Guerreiro. Además, aportó tres asistencias y dos goles, incluido un doblete en la remontada 3-2 ante el SC Freiburg a principios de abril.
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Tom Bischof recuerda a Joshua Kimmich
Bischof recuerda los inicios de Joshua Kimmich en el Bayern. «La situación de Tom me recuerda a la mía de hace once años», declaró el vicecapitán, ahora de 31 años. «Antes de la temporada, nadie parecía creer que uno pudiera ser importante para un equipo como el Bayern de Múnich». Kimmich, fichado en 2015 a los 20 años por 9,5 millones de euros del entonces segundo RB Leipzig, jugó con Pep Guardiola en varias posiciones.
En enero, Bischof reveló a la FAZ que Kimmich se puso en contacto con él poco después del anuncio del fichaje: «Me escribió que, cuando llegó al Bayern, aún no había jugado en la Bundesliga, pero se atrevió a dar el paso. Me dijo que confiaba en mí y que estaba contento. Recuerdo que se me puso la piel de gallina al recibir tanta confianza».
Además, Bischof recuerda a Kimmich no solo por su evolución y firmeza de opiniones, sino también por su estilo de juego. Como él mismo reconoce, ya ha escuchado esta comparación varias veces. Kimmich se consolidó como lateral derecho en la 2017/18, antes de recalar en el centro del campo. Todavía no está claro en qué demarcación puede afianzarse Bischof, pues mucho dependerá de los fichajes que haga el Bayern este verano.
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FC Bayern: ¿Qué pasa en el mercado de fichajes?
Tras la salida de Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, dos rivales directos se marchan gratis. De momento, Bischof sería la primera opción en el centro del campo defensivo, por detrás de los titulares Kimmich y Aleksandar Pavlovic. El canterano Noel Aseko (20) regresa tras una cesión exitosa en el Hannover 96. Se rumorea el fichaje del joven Kennet Eichhorn (16), del Hertha BSC, y también se menciona a Nathan De Cat (17), del RSC Anderlecht.
Para las bandas defensivas se cuenta con Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies e Hiroki Ito, aunque existen dudas: Stanisic e Ito podrían recalar en el centro del campo, sobre todo si Min-Jae Kim se marcha y no llega un sustituto. Además, Ito podría ser traspasado. La situación de Davies genera preocupación: tras varias lesiones esta temporada, sufrió otra en el muslo ante el PSG y su presencia en el Mundial es duda. La continuidad de Laimer, cuyo contrato vence en 2027, quedó en el aire tras las críticas de Uli Hoeneß la semana pasada.
Aun así, se espera un nuevo lateral derecho en verano. El favorito era Givairo Read, del Feyenoord, pero su lesión reciente ha enfriado el interés. El Bayern no quiere pagar los 30 millones de euros que pide el club holandés ni asumir las pretensiones salariales de Laimer, de 15 millones de euros al año.
Mientras tanto, Bischof sigue sumando minutos en varias posiciones y se postula como posible sucesor de Kimmich, quien ya cumple 31 años, en el centro del campo.
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Tom Bischof tiene pocas posibilidades de ser convocado para el Mundial
Antes de hablar del futuro papel de Bischof en el Bayern, aún falta el Mundial. Hasta ahora solo ha jugado un partido internacional, en junio de 2025, y recientemente capitaneó la sub-21. «Espero recibir la llamada», dijo el sábado. El jueves, Julian Nagelsmann anunciará la lista mundialista. Pero, según sus propias declaraciones antes de los amistosos de marzo, las opciones de Bischof parecen escasas.
Al ser preguntado por su ausencia, el seleccionador lo elogió por su «perfecta comprensión de su papel» —es decir, confía en que aceptará el banquillo sin protestar—, pero admitió que aún no ve un papel deportivo relevante para él: «Hay que saber: ¿cuándo lo cambio? En ese momento Bischof contaba con minutos en el Bayern, pero luego se lesionó y estuvo un mes fuera, lo que redujo aún más sus opciones.
«Que estemos hablando de él con tan pocos minutos ya es un reconocimiento. Si no va al Mundial, deberá seguir trabajando», concluye el seleccionador. Lo definió como un «futbolista excepcionalmente bueno»; en su única convocatoria, hace un año, «se comportó de manera estupenda, fue muy modesto y ayudó a llevar cajas». Además, según Nagelsmann, Bischof es «muy querido en el vestuario del Bayern y por el entrenador», y eso probablemente siga igual pese a la reciente reprimenda.