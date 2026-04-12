«Opino que, para el Real Madrid, hay que llegar al minuto 70 con opciones de pasar», afirmó Kroos en el podcast «Einfach mal Luppen», que presenta con su hermano Félix, sobre el partido de vuelta del miércoles. «Si llegas ahí con 0-0, 1-1 o 1-0 a favor, vuelves a estar mentalmente en el partido. El Real siempre será peligroso y se le considerará así, incluso en casa del Bayern».
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«En el Bayern de Múnich también se cometen errores de vez en cuando»: Toni Kroos aún no ha descartado al Real Madrid, y explica qué le sorprendió en el partido de ida
El Bayern se adelantó en la ida del martes, justo antes del descanso, con un gol de Luis Díaz, y Harry Kane amplió la ventaja nada más iniciar la segunda parte. A Kroos le sorprendió que el campeón alemán no sentenciara antes.
«Con 2-0 se podía haber sentenciado el partido. Me sorprendió que el Bayern retrocediera y defendiera con menos intensidad», afirmó Kroos, quien se marchó de Múnich a Madrid en 2014 y, en diez años con el Real Madrid, ganó cinco Champions League.
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Toni Kroos sigue creyendo en el Real Madrid: «El Bayern tampoco lo defiende todo a la perfección»
Tras el segundo gol, «el Bayern tenía el partido bajo control», dijo Kroos. «Esperaba que siguieran dominando y quizá ampliando la ventaja, pero ocurrió lo contrario».
Sin embargo, el Madrid creció en la segunda parte. Un Neuer sobresaliente evitó varios goles, pero en el 74’ ni siquiera él pudo detener el 1-2 final de Mbappé.
De cara a la vuelta, Kroos confía en la calidad de Mbappé y Vinicius. «El Bayern también falla», recordó el exinternacional alemán, retirado en 2024. «Tienes a Vini y a Mbappé frente a un Stanisic o un Laimer; en el uno contra uno siempre hay opciones».
Sin embargo, en el partido de vuelta el Madrid debe «tener más soluciones con el balón que el contraataque» en el Allianz Arena, explicó Kroos. «En algún momento tendrás que abrir el juego y participar en la construcción; ese ha sido su problema».
FC Bayern contra Real Madrid: dos ensayos generales muy distintos de cara al partido de vuelta.
Tres días después de perder contra el Bayern, el Real Madrid sufrió otro revés el viernes. En LaLiga, los madridistas empataron 1-1 en casa ante el Girona, con nueva polémica arbitral. Como el Barcelona, liderado por el sobresaliente Lamine Yamal, venció 4-1 al Espanyol, la ventaja del Real sobre el líder es ya de nueve puntos a siete jornadas del final.
El Bayern, en cambio, realizó un ensayo perfecto para la vuelta al golear 5-0 al St. Pauli el sábado y alcanzar 105 tantos en 29 jornadas, superando su marca de 1971/72 (101 goles), con el decisivo de Leon Goretzka.
- AFP
Resumen de los cuartos de final de la Liga de Campeones
Atlético de Madrid contra FC Barcelona
Ida: 2-0
Vuelta: martes 14 de abril, 21:00 h
Liverpool FC vs. París Saint-Germain
Ida: 0-2
Vuelta: martes 14 de abril, 21:00 h
FC Bayern Múnich vs. Real Madrid
Ida: 2-1
Vuelta: miércoles 15 de abril, 21:00 h
Arsenal vs. Sporting de Lisboa
Ida: 1-0
Vuelta: miércoles 15 de abril, 21:00 h