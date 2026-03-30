Este es el periodo en el que los clubes esperan con inquietud los partidos de las selecciones nacionales, con la esperanza de que sus jugadores no sufran lesiones. Sin embargo, como suele ocurrir, siempre hay algún futbolista que acaba lesionado y no podrá jugar los siguientes partidos. En este sentido, en Inglaterra ha dado mucho que hablar la situación de emergencia a la que se enfrenta el Arsenal: 11 jugadores de la plantilla de Arteta se han visto obligados a renunciar a la convocatoria de la selección o a regresar antes de tiempo a Londres debido a problemas físicos.
Traducido por
En el Arsenal, las lesiones se están convirtiendo en un problema: 11 jugadores han renunciado a la convocatoria de la selección
LOS LESIONADOS
La mayoría de ellos, por cierto, son jugadores clave para los Gunners: Bukayo Saka abandonó la concentración antes del partido amistoso de Inglaterra contra Japón por precaución, debido a pequeñas molestias físicas, Noni Madueke ha regresado a Londres tras una lesión en la rodilla izquierda sufrida durante el amistoso contra Uruguay, y Eberechi Eze ha sido sustituido in extremis por Ben White (también del Arsenal y autor de un gol contra Uruguay) en la lista de convocados, ya que sigue lidiando con el problema en la pantorrilla que se produjo en el partido de la Champions contra el Bayer Leverkusen.
LOS DEMÁS
Y además: William Saliba ha renunciado a la convocatoria de Francia por una lesión en el tobillo izquierdo; Gabriel Magalhães está fuera por un problema en la rodilla derecha que sufrió tras la final de la Carabao Cup contra el Manchester City; Jurriën Timber sigue recuperándose de una lesión en la ingle y, por ello, ha tenido que renunciar a la convocatoria de Holanda; y Piero Hincapié se lesionó durante el partido amistoso contra Marruecos. Luego están Martin Ødegaard y Martin Zubimendi: el primero continúa con la rehabilitación tras una lesión de rodilla y, por ello, el seleccionador de Noruega, Solbakken, ha decidido no convocarlo; el segundo saltó al campo en los últimos minutos del amistoso contra Serbia, durante el cual sufrió una molestia en la rodilla derecha que le hará perderse el partido contra Egipto.
EL CALENDARIO DEL ARSENAL
En los próximos días, el entrenador consultará con el cuerpo técnico para determinar si algunos de ellos —y quiénes— podrán recuperarse a tiempo para el próximo partido: el Arsenal saltará al campo el sábado 4 de abril a las 21:00 h en los cuartos de final de la FA Cup, a domicilio ante el Southampton; tres días después (también a las 21:00) viajará a Lisboa para enfrentarse al Sporting en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y el próximo partido de liga —los Gunners son líderes de la Premier League, con 11 puntos de ventaja sobre el ManCity, que tiene un partido menos— está programado contra el Bournemouth el sábado 11 de abril a las 13:30.