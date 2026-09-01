Los aficionados al fútbol de todo el mundo dirigen su atención al último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad de la fecha límite para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por concretar sus últimas incorporaciones antes de que caiga el telón del periodo de traspasos.

En este tema en directo, seguimos con ustedes durante las 24 horas las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas del mundo, incluidos los fichajes oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y las novedades más destacadas que podrían darse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana cierra a las 00:59 de la madrugada de mañana miércoles, mientras que la fecha límite en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de la madrugada de ese mismo día.

Y lejos de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes en la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana continúa hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

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