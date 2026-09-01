Los aficionados al fútbol de todo el mundo tienen la mirada puesta en el último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad de la fecha límite para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por concretar sus últimas incorporaciones antes de que baje el telón sobre el periodo de traspasos.

En este tema en directo, seguimos con vosotros las 24 horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas alrededor del mundo, incluyendo las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que podrían producirse en las últimas horas antes del cierre de las ventanas.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania se cierra a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a LaLiga, su ventana se cierra a las 00:59 de mañana miércoles, mientras que la fecha límite en la Premier League se extiende hasta la 1:00 del mismo día.

Más allá de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes en la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra el mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana se prolonga hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

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