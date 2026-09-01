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En directo: último día del mercado de fichajes, ¡consulta las operaciones más importantes!

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Sigue las noticias más importantes de la última jornada del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen al último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad del plazo final para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una frenética carrera entre los clubes por concretar sus últimas contrataciones antes de que caiga el telón sobre el periodo de fichajes.

En este tema en directo, seguimos con vosotros las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluidas las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que puedan producirse en las últimas horas antes del cierre de puertas.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana cierra a las 00:59 de mañana miércoles, mientras que el plazo final en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de ese mismo día.

Y más allá de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes de la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana se mantiene abierta hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que el plazo final en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

  • Vlahovic llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, después de haber optado por él para reforzar la línea ofensiva del equipo a préstamo durante la temporada actual, gracias a la fuerza física y personalidad que posee dentro del campo.

    El delantero alemán ya llegó a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta a las pruebas médicas de cara a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

    • Anuncios
  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ittihad anuncia la salida de Diaby

    El club saudí del Al-Ittihad anunció la salida de su estrella francesa Moussa Diaby rumbo a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes veraniego.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó los momentos más destacados de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se marchó".

    El club saudí anunció su aprobación de la venta del extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el tiempo que pasó entre sus filas.

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  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El Barcelona ha anunciado el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han llegado a un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Después pasó a la cantera del Palmeiras de São Paulo, uno de los clubes más grandes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, y se proclamó campeón de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

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  • Oficial: un jugador del Arsenal se marcha a la Bundesliga

    Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fábio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se unió al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta de los Gunners, antes de regresar al club en el que jugó cedido durante la temporada pasada, en una operación valorada en cerca de 10 millones de euros.

  • Bayern Munich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, aseguró que el club no cerrará ningún fichaje nuevo durante lo que resta del mercado de traspasos, pese a la posible salida de algunos jugadores en el próximo periodo.

    Freund afirmó en declaraciones a los medios alemanes: "No sucederá nada más en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, el mercado de fichajes seguirá abierto a partir de hoy en algunos países, por lo que podría ocurrir algo".

    Asimismo, confirmó que Sacha Boey se entrena por separado a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club decidió finalmente contar con la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea anunció su acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, quedando pendiente la incorporación oficial del jugador a las filas del equipo en 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la pasada temporada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse unido al equipo procedente del Genoa en julio de 2025.

    El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que obtuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, disputando sus dos primeros partidos a nivel internacional el pasado mes de junio.

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  • El jugador senegalés de París al Aston Villa

    El Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con la que el jugador de 18 años inicia un nuevo capítulo de su carrera en la Premier League.

    La operación había entrado en su fase final durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una trayectoria corta pero intensa en el Paris Saint-Germain, cuya academia integró a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido como profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el esperado fichaje

    Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los directivos del Manchester City habían iniciado finalmente negociaciones directas con su club rival en la Premier League para incorporar al centrocampista de 25 años, este lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

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  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja en el fichaje del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, para reforzar sus filas durante el mercado de fichajes, según el diario español As.

    El jugador ya ha dado luz verde para cerrar la operación, en un momento en el que el club madrileño afronta la competencia de la Juventus por su fichaje.

  • Fracasa el traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena "Sky Sports", el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su salida del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre se había vinculado a una posible salida, permanezca en las filas del Tottenham.

    Este no fue el único golpe que recibió el Everton, ya que la cadena "Sky Alemania" informó de que Jamie Leweling, centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que puso sobre la mesa 43 millones de euros para hacerse con sus servicios.

    La Roma tampoco logró alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría tener éxito en cerrar otras operaciones, entre ellas la posible incorporación de Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • El jugador del Chelsea se acerca al Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, está cerca de firmar su fichaje oficial por el Tottenham Hotspur durante el mercado de fichajes de este verano.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se incorporará al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una tarifa, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, aunque no es obligatoria".

  • El PSG cierra la puerta del mercado de fichajes

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de los jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes han terminado, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El Paris Saint-Germain firmó un mercado de fichajes histórico en el apartado de las salidas, después de que el valor de sus ventas alcanzara los 370 millones de euros.

  • Arsenal y Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró una destacada operación ofensiva procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado veraniego.

    Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Borussia Dortmund ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Ethan Nwaneri del Arsenal. ¡El acuerdo está hecho!".

    Y añadió Romano: "Se ha acordado la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador diera el visto bueno a este paso durante las últimas horas".

  • ¿Regresará Icardi a Italia?

    El club Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el diario "La Gazzetta dello Sport".

    El agente del jugador, Litterio Pino, declaró: "¿La Lazio? Hay conversaciones al respecto".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde el año 2022, tras haber vivido antes una experiencia con el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, la estrella del Manchester City, aceptó su traspaso al Everton en calidad de cedido durante el mercado de fichajes veraniego actual, tras una experiencia previa en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red social «X»: «Jack Grealish pasará el reconocimiento médico el martes, como paso previo a su incorporación al Everton. La operación está cerrada».

    Y añadió Romano: «Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre el traspaso de Grealish en calidad de cedido, después de obtener el visto bueno del jugador sobre su marcha al Everton».