En directo: último día del mercado de fichajes, ¡consulta las operaciones más importantes!

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen al último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad del plazo final para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una frenética carrera entre los clubes por concretar sus últimas contrataciones antes de que caiga el telón sobre el periodo de fichajes.

En este tema en directo, seguimos con vosotros las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluidas las operaciones oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y los principales acontecimientos que puedan producirse en las últimas horas antes del cierre de puertas.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania finaliza a las 21:00 de hoy martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana cierra a las 00:59 de mañana miércoles, mientras que el plazo final en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de ese mismo día.

Y más allá de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes de la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana se mantiene abierta hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México finaliza el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que el plazo final en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"