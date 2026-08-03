Todas las noticias de hoy, lunes 3 de agosto: los temas más candentes, los fichajes cerrados y los que están a punto de llegar. El mercado de fichajes entra en su fase más intensa y nosotros os llevamos al corazón de las negociaciones de nuestra Serie A y no solo.



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