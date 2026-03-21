En ausencia de Edin Dzeko: el FC Schalke 04 sigue líder de la 2.ª Bundesliga

Moussa Sylla, que sustituyó a Dzeko —fichaje de invierno— tras la tarjeta roja que este recibió contra el Hannover 96 (2-2), adelantó al Schalke con su primer gol en 912 minutos (44’). El delantero Isac Lidberg empató para el Darmstadt con su 14.º tanto de la temporada (45’+5). Para los locales, esto puso fin a una racha de siete victorias consecutivas en casa.

Los Lilien celebraron pronto un gol de slapstick: después de que Loris Karius detuviera un disparo de Fabian Nürnberger, los jugadores del Schalke fabricaron un curioso gol en propia puerta. Nikola Katic, al intentar despejar, golpeó a Moussa Ndiaye, que yacía en el césped, y este desvió el balón hacia la portería (18’). Sin embargo, el árbitro Robert Hartmann anuló la supuesta ventaja tras consultar el vídeo: Nürnberger había pisado a Ndiaye en la pantorrilla.