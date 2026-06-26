«En algunos partidos, dejo de prestar atención al cabo de diez minutos»: José Mourinho arremete contra la «imposible» fase de grupos del Mundial

El portugués critica la gran diferencia de nivel entre las potencias y los equipos más débiles. Los abultados resultados y los duelos desiguales, según el veterano técnico, muestran que la fase de grupos ha perdido nivel.

«7-1, 5-1... eso es imposible», afirmó. No espera que la situación mejore hasta la fase decisiva, cuando la eliminación directa eleve el nivel: «No lo seguiré de verdad hasta las eliminatorias».