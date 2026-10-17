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«¡En algún momento tenemos que darle descanso!»: Maresca lanza una advertencia sobre Haaland antes del partido contra el Ipswich
Maresca deja entrever que Haaland podría descansar ante un calendario apretado
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, admitió que tendrá que dosificar a Erling Haaland pese al sensacional inicio de temporada del delantero. Con un doblete ante el Paris Saint-Germain, Haaland se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Europa y elevó su cuenta a 10 goles en nueve partidos.
El delantero noruego sigue en la convocatoria para el partido de la Premier League del sábado contra el Ipswich Town en el Etihad Stadium.
Sin embargo, después de que Haaland disputara otros cuatro partidos internacionales con Noruega, Maresca reconoció que la elevada carga de partidos de la plantilla exige una gestión cuidadosa.
- Getty Images Sport
El técnico del Manchester City planea rotar a sus principales estrellas internacionales
Maresca recalcó que Haaland no es el único jugador que acusa el cansancio y señaló a varios futbolistas importantes que disputan muchos partidos tanto con su club como con su selección. «En algún momento probablemente tengamos que darle descanso, unos días libres», explicó el entrenador del City en la rueda de prensa previa al partido.
«Estamos pensando en esto no solo con Erling, porque tenemos jugadores que, por desgracia o por fortuna, disputan todos los partidos con nosotros y todos los partidos con sus selecciones».
«Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben: en algún momento probablemente tengamos que darles algo de descanso».
Maresca defiende a Fernandez y elogia su carácter fuera del campo
Maresca dedicó grandes elogios a Enzo Fernandez, que ayudó al City a ganar sus seis primeros partidos de la Premier League y a situarse líder con tres puntos de ventaja tras su llegada procedente del Chelsea. El entrenador respondió a la percepción pública del centrocampista argentino y destacó cómo es realmente.
«Es una buena persona», declaró Maresca cuando le preguntaron por el dorsal 17. «Tiene un gran corazón y es una buena persona. Educado y profesional».
«A veces, la imagen que se tiene desde fuera es completamente distinta de la realidad. Es una gran persona, con una familia estupenda: su madre y su padre, su esposa y sus hijos. Los conozco a todos. Por eso no tengo ninguna duda: es una muy buena persona».
- AFP
El líder de la liga se prepara para el reto del Ipswich
El Manchester City, invicto, recibe el sábado al Ipswich Town con el objetivo de mantener su pleno de victorias en la liga y ampliar su ventaja de tres puntos al frente de la clasificación.
Con Haaland al frente de la tabla de goleadores de la Premier League, Maresca deberá encontrar el equilibrio entre las rotaciones de la plantilla y la necesidad de mantener la racha de victorias.
El técnico italiano vigilará de cerca el estado físico de los jugadores antes de una exigente serie de partidos nacionales y europeos.
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