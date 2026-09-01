«¡En absoluto!» - El técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, rompe su silencio sobre los sorprendentes rumores del traspaso de Manu Kone al Chelsea

Gasperini ha zanjado de forma definitiva la creciente especulación que vinculaba al centrocampista Kone con un traspaso bomba al Chelsea, de la Premier League. El centrocampista, muy cotizado, se ha visto en el centro de una intensa atención en el mercado de fichajes tras las recientes informaciones que apuntaban a que un movimiento a Stamford Bridge estaba sobre la mesa.

Sin embargo, el técnico de la Roma se ha movido con rapidez para aclarar la situación e intentar apagar el creciente ruido en torno al futuro inmediato de su jugador.