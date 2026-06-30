¡En 60 años nunca le había pasado esto a la selección alemana en un Mundial! Alemania queda eliminada con estadísticas desastrosas

«Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y hemos metido la pata dos veces. Solo puedo pedir perdón. Por supuesto, todos estamos decepcionados; nos habíamos propuesto grandes cosas», declaró Havertz tras el tercer Mundial consecutivo con malos resultados. En 2018 y 2022, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos; ahora, de nuevo, su trayectoria se detuvo antes de los octavos de final.

Julio Enciso adelantó a Paraguay justo antes del descanso, y en el 54’ Havertz igualó de cabeza. Alemania dominó la posesión, pero le faltó puntería. «Ante un rival así hay que generar más ocasiones. Nosotros creamos muy pocas», analizó en ZDF el portero Manuel Neuer, quien regresó a la portería de la DFB para este Mundial y, tras la eliminación, se retira de nuevo.

En la prórroga se anuló un gol legal de Jonathan Tah, que habría sido el 2-1, tras la revisión del VAR, por una falta previa de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill. No tengo ni idea de qué ha visto ahí», protestó el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, en MagentaTV.