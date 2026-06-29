Según Opta, desde 1966 es la primera vez que Alemania completa 253 pases más que su rival en la primera parte de un Mundial y, aun así, se va al descanso 0-1 abajo.
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¡En 60 años nunca había pasado! Alemania escribe una amarga página en la historia del Mundial en la primera parte contra Paraguay
Alemania dominó la posesión en la primera parte, pero no creó peligro ante el sólido muro defensivo de Paraguay. El partido tuvo pocas ocasiones hasta que, en la única llegada clara, Julio Enciso batió a Manuel Neuer de cabeza.
En el 42’, Julio Enciso, del Racing de Estrasburgo, batió de cabeza a Manuel Neuer y puso el 1-0. Hasta el descanso, el equipo de Julian Nagelsmann no reaccionó.
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Mundial 2026: Nagelsmann alineó a Undav en lugar de Musiala contra Paraguay.
Nagelsmann sorprendió al dejar a Jamal Musiala en el banco y al alinear por primera vez a Deniz Undav en ataque.
La falta de presencia ofensiva le llevó a este cambio, explicó Nagelsmann antes del primer partido eliminatorio en MagentaTV. «Así podíamos enviar el balón más allá del centro del campo rival sin perderlo tanto. Con un segundo punta ganamos presencia y podemos lanzarle el balón. Además, Deniz se lo ha ganado», afirmó el seleccionador de la DFB.
Sin embargo, Undav pasó desapercibido en la primera parte y fue reemplazado por Musiala en el 60’. Alemania reaccionó en la segunda: Havertz igualó 1-1 en el 54’.