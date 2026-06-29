¡En 60 años nunca había pasado! Alemania escribe una amarga página en la historia del Mundial en la primera parte contra Paraguay

Nagelsmann sorprendió al dejar a Jamal Musiala en el banco y al alinear por primera vez a Deniz Undav en ataque.

La falta de presencia ofensiva le llevó a este cambio, explicó Nagelsmann antes del primer partido eliminatorio en MagentaTV. «Así podíamos enviar el balón más allá del centro del campo rival sin perderlo tanto. Con un segundo punta ganamos presencia y podemos lanzarle el balón. Además, Deniz se lo ha ganado», afirmó el seleccionador de la DFB.

Sin embargo, Undav pasó desapercibido en la primera parte y fue reemplazado por Musiala en el 60’. Alemania reaccionó en la segunda: Havertz igualó 1-1 en el 54’.