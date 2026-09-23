El camino hacia la recuperación rara vez es una línea recta y, para Ter Stegen, el regreso a los terrenos de juego estuvo plagado de obstáculos mentales. El ex del Barcelona confesó que la naturaleza repetitiva de sus problemas físicos puso a prueba su determinación. Ter Stegen, que se incorporó al gigante neerlandés Ajax en calidad de cedido a principios de esta temporada, señaló que la sensación de vulnerabilidad física suele traducirse en una falta de confianza.

«No puedo decir que no haya tenido mis dudas a veces, especialmente después de una lesión, sobre todo cuando una lleva a otra. Empiezas a dudar de ti mismo y nada te parece bien. Pero durante la rehabilitación también te das cuenta de que tu cuerpo responde y te lo agradece por volver al buen camino. Y, por supuesto, nunca dudé de que volvería porque esa es mi mentalidad y así es como me veo como persona. Aun así, hay altibajos en la rehabilitación. Y sí, me alegra que todo esté saliendo realmente como imaginaba. Que ahora mismo esté sano, y lo valoro de verdad», declaró el jugador de 34 años a Sky Germany.