El entrenador del Tottenham, De Zerbi, ha ofrecido una importante actualización sobre el estado físico de Mudryk, al confirmar que el extremo está disponible para debutar con su club este sábado. El jugador, de 25 años, lleva sin jugar desde noviembre de 2024, pero su técnico cree que ahora ya está en condiciones de aportar al primer equipo.

«No sé cuánto tiempo necesita para estar disponible para empezar el partido», dijo el técnico de los Spurs en su rueda de prensa previa al encuentro. «Para una parte del partido, creo que ya está listo para jugar 20, 15 o 30 minutos».

La noticia supone un gran impulso para un Tottenham que busca relanzar su temporada bajo las órdenes de De Zerbi. Mudryk ha estado recientemente con la plantilla del Chelsea de Xabi Alonso durante su gira de pretemporada, pero su falta de competición sigue siendo la principal preocupación del cuerpo técnico mientras lo integran en la plantilla.