«Empezando desde muy abajo»: un exjugador de la Serie A que vivió el mismo reto tras dejar Inglaterra explica cómo Scott McTominay lo ha dominado

Se ha especulado con un regreso de McTominay a la Premier League, pero, dado su éxito en Nápoles, no parece necesario que este jugador de 29 años dé marcha atrás en su carrera.

El exinternacional escocés Kenny Miller declaró a GOAL: «Parece que le encanta la vida en Italia. ¡Su imagen ha cambiado por completo!

Se ha adaptado muy bien a la vida en Nápoles y disfruta del fútbol. Ha ganado títulos y fue nombrado mejor jugador de la liga.

Seguro que muchos equipos querrán ficharlo, pero quizá haga falta algo especial para que se vaya, porque los aficionados lo adoran. Esa estima es única para un jugador.

Simplemente te sientes cómodo disfrutando del fútbol. Eso dice mucho. A veces, cuando cambias de equipo y el estilo es diferente o el entrenador es otro, hay factores distintos que influyen en tu rendimiento. Ya sea como jugador o en cuanto a tu felicidad, no siempre es fácil. No es tan sencillo: “Allí lo hago bien, así que aquí haré lo mismo y me sentiré igual”.

«Tendrá mucho que valorar, pero si buscara un cambio y quisiera volver a la Premier, seguro que varios equipos se interesarían por ficharlo».