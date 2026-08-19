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¡Emotivo homenaje! Newcastle y Liverpool se unen para honrar a Kevin Keegan antes del estreno en la Premier League
Un gesto conjunto de respeto para una leyenda doble
En una poderosa muestra de unidad entre dos de las instituciones más históricas del fútbol inglés, los jugadores de Newcastle United y Liverpool rendirán homenaje conjuntamente a la memoria de Keegan este domingo. Durante el calentamiento previo al partido en St James' Park, todos los jugadores de ambas plantillas saltarán al campo con camisetas de entrenamiento con «Keegan 7» impreso en la espalda.
Los homenajes visuales se extenderán hasta el mismo centro del campo, donde se ha creado un enorme mosaico con muchas de las camisetas depositadas originalmente por aficionados afligidos a las puertas del estadio. Este mosaico se exhibirá en el círculo central antes del saque inicial, como símbolo del profundo vínculo entre el hombre conocido como «King Kev» y los aficionados que lo adoraban.
- Hulton Archive
Los iconos regresan a Tyneside para el servicio conmemorativo
El club ha confirmado que la esposa de Kevin, Jean Keegan, y su familia serán los invitados de honor para el partido, junto a una lista repleta de estrellas de exjugadores que brillaron bajo su dirección, entre ellos Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand y otros miembros clave de sus icónicas plantillas.
Antes del pitido inicial, se guardará un minuto de aplausos por parte de todos los presentes en el estadio, lo que permitirá tanto a los aficionados locales como a los visitantes celebrar la vida y los logros de Keegan. Para conmemorar aún más la ocasión, Keegan aparecerá en la portada del programa oficial del partido.
Tifos y espectáculos visuales impulsados por los aficionados
El ambiente dentro de St James' Park se verá reforzado por el trabajo de Wor Flags, el conocido grupo de aficionados famoso por sus enormes coreografías. Están planeando una intervención en todo el estadio para ofrecer un impresionante telón de fondo visual a los actos del día, asegurándose de que el estadio esté cubierto de imágenes dedicadas al hombre que dirigió al club en dos etapas.
Más allá de las pancartas y las banderas, el club ha gestionado de una manera sostenible y significativa los miles de homenajes florales dejados por los aficionados. Las flores que cubrían el perímetro del estadio a finales de julio se han convertido en compost, que desde entonces se ha esparcido por los campos de entrenamiento del club, nutriendo literalmente el terreno para las futuras generaciones de jugadores.
- Hulton Archive
Actualizaciones logísticas para los aficionados que asistan al partido
El Newcastle United ha pedido a todos los aficionados que lleguen al estadio mucho antes de lo habitual este domingo para asegurarse de no perderse el inicio de las ceremonias. Dada la magnitud de los homenajes previstos y el ambiente emocional que se espera, el club quiere que las gradas estén llenas mucho antes del saque inicial programado para las 16:30.
Durante su ilustre etapa de seis años en Anfield en la década de 1970, Keegan consolidó su estatus como una de las mayores leyendas de la historia del Liverpool. Lideró al Liverpool hacia un extraordinario botín de títulos, con tres campeonatos de la First Division, una Copa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la UEFA antes de completar su sonado traspaso al Hamburgo.
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