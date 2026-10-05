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Emocionado, Virgil van Dijk reacciona tras alcanzar las 100 internacionalidades con Países Bajos mientras la estrella del Liverpool promete seguir jugando hasta la Eurocopa 2028
Una noche histórica en Eindhoven
Van Dijk consolidó su legado como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol neerlandés el domingo por la noche, al convertirse en el 11.º jugador en alcanzar las 100 internacionalidades con la selección. La estrella del Liverpool saltó al campo acompañado por su hijo, Mase, mientras sus padres y el resto de su familia observaban desde la grada en lo que acabó siendo una noche emotiva para el jugador de 35 años.
«Una noche muy especial y un hito precioso, del que estoy orgulloso», declaró Van Dijk a NOS. «Lo he pasado mal hace un momento en el vestuario, estoy bastante emocionado. Es algo con lo que nunca me atreví a soñar; cuando era joven, esto me parecía demasiado lejano como para siquiera imaginármelo. Eso lo hace aún más bonito. Quiero expresar mi agradecimiento al cuerpo técnico y también a los miembros del staff con los que he trabajado en el pasado. Pero al final, a quien más agradecido estoy es a mi familia, que también estuvo aquí esta noche».
- Getty Images Sport
Un siglo ganado a pulso
Alcanzar el centenar de internacionalidades es un hito que se consigue con resiliencia, especialmente dada la dura adversidad a la que tuvo que hacer frente el veterano defensa por el camino. Su recorrido hasta este hito se vio alterado de forma importante por una devastadora lesión de ligamento cruzado, un contratiempo que le obligó a pasar por una larga rehabilitación de un año y que frenó temporalmente su progresión a nivel internacional.
Al reflexionar sobre su trayectoria, Van Dijk admitió que podría haber estado incluso más arriba en la clasificación histórica si se hubiera mantenido en forma. «He sacado el máximo de ello hasta ahora. Por desgracia, estuve un año fuera por una lesión de ligamento cruzado; de lo contrario, podría haberme acercado a Wesley Sneijder. Pero estoy orgulloso y feliz, dejémoslo así», declaró.
La mirada puesta en el futuro y en la Eurocopa 2028
Aunque el récord de 134 internacionalidades de Sneijder sigue siendo la referencia en los Países Bajos, Van Dijk todavía no está preparado para retirarse de la selección. A pesar de su condición de veterano, el central se ha comprometido oficialmente con la causa de Países Bajos hasta la Eurocopa de 2028. Este compromiso a largo plazo subraya su continua importancia en la selección nacional bajo el actual cuerpo técnico.
"Para mí, no se acabará en 100. No soy alguien que mire demasiado lejos. Tienes que cuidarte muy bien y hacer todo lo posible para estar ahí cada vez. Ahora mismo me siento bien, así que simplemente tengo que seguir. El fútbol es lo mejor que hay. Entiendo muy bien que la gente se fija en la edad en nuestro deporte. Cuando las cosas van bien, dicen: 'Oh, qué bien para tu edad'. Y, si no, eres un viejo. Solo tengo que asegurarme de rendir lo mejor posible para el equipo, dentro y fuera del campo", explicó Van Dijk.
- AFP
Respaldo total a Xavi Hernández
La decisión de continuar su carrera internacional llega después de unas conversaciones productivas con el seleccionador Xavi Hernandez. El técnico se ha mostrado claro al hablar de la influencia del defensa en la plantilla, destacando su conducta profesional y sus cualidades de liderazgo desde que tomó las riendas del combinado nacional. Para Xavi, Van Dijk sigue siendo, sin discusión, el corazón del equipo de cara a futuros torneos.
«Ya lo dije en el vestuario: Virgil es un ejemplo. Desde que lo conocí, lo ha hecho genial. No solo a nivel individual, sino también en el contexto del equipo. Virgil es un auténtico líder. Estoy muy orgulloso de ser su entrenador», dijo Xavi.
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