Van Dijk consolidó su legado como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol neerlandés el domingo por la noche, al convertirse en el 11.º jugador en alcanzar las 100 internacionalidades con la selección. La estrella del Liverpool saltó al campo acompañado por su hijo, Mase, mientras sus padres y el resto de su familia observaban desde la grada en lo que acabó siendo una noche emotiva para el jugador de 35 años.

«Una noche muy especial y un hito precioso, del que estoy orgulloso», declaró Van Dijk a NOS. «Lo he pasado mal hace un momento en el vestuario, estoy bastante emocionado. Es algo con lo que nunca me atreví a soñar; cuando era joven, esto me parecía demasiado lejano como para siquiera imaginármelo. Eso lo hace aún más bonito. Quiero expresar mi agradecimiento al cuerpo técnico y también a los miembros del staff con los que he trabajado en el pasado. Pero al final, a quien más agradecido estoy es a mi familia, que también estuvo aquí esta noche».