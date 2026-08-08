¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRIDAFP

Traducido por

Emoción hasta el final: el Real Madrid supera con tranquilidad el amistoso ante el Ferencváros

Ferencvaros vs Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Amistosos
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División
Hungría
España

Doblete, retroceso y luego presión húngara

El Real Madrid resolvió su amistoso ante el Ferencváros húngaro con una victoria por 2-1, el sábado, en un partido que reflejó una clara superioridad del conjunto español durante la mayor parte del encuentro, antes de que el gol de los locales en la segunda mitad aportara cierta dosis de emoción hasta el pitido final.

El Real Madrid comenzó el partido de forma ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador de manera temprana, cuando Arda Güler disparó un balón desde fuera del área en el minuto 7 que pasó junto al poste, antes de que Endrick desaprovechara una ocasión cercana en el minuto 11 tras elevar su remate por encima del larguero.

El Ferencváros respondió con dos intentos de Daniel Arzani en los minutos 4 y 10, pero sus disparos no supusieron un verdadero peligro para la portería del Real Madrid.

El conjunto español mantuvo su presión, y Brahim Díaz remató un balón en el minuto 14 que se marchó lejos de la portería, para luego lanzar Alexis Sierra otro disparo en el minuto 15 que se elevó por encima del larguero, mientras que el guardameta del Ferencváros detuvo un remate de Endrick en el minuto 37.

  • Traducir las ocasiones: el Madrid se adelanta

    El primer gol del Real Madrid llegó en el minuto 41, después de que el equipo ejecutara un saque de esquina que alcanzó a Alexis Ceria, quien envió un centro que Mario Rivas remató de cabeza desde corta distancia al fondo de la red.

    Antes del final de la primera mitad, el Ferencváros intentó igualar el marcador, pero el disparo de Zente Varga en el minuto 42 pasó por encima de la portería.

    Ambos equipos realizaron un gran número de cambios al inicio de la segunda mitad, ya que el Real Madrid dio entrada a Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Carlos Espí, mientras que el Ferencváros también hizo cambios amplios.

    El Real Madrid logró ampliar su ventaja en el minuto 49, cuando Carlos Espí aprovechó un pase de Federico Valverde dentro del área y disparó con su pie derecho un balón raso que se coló en el ángulo derecho de la portería del equipo húngaro.

    Lee también: ¿Rumbo a Madrid? Nuevo giro en el futuro de Osimhen

    • Anuncios

  • Respondieron los locales: emoción hasta el final

    El Ferencváros trató de recortar distancias rápidamente, y Bámidele Yúsuf desperdició una ocasión peligrosa en el minuto 51 tras disparar un balón desde dentro del área por encima de la portería.

    En el minuto 57, el equipo húngaro logró recortar la diferencia a través de Kenan Kodro, quien recibió un pase de Christopher Zachariassen dentro del área y disparó con su pierna derecha a la escuadra derecha, para poner el marcador 2-1.

    El Real Madrid estuvo cerca de volver a ampliar la ventaja a dos goles en el minuto 61, después de que el balón llegara a Bernardo Silva dentro del área, pero su disparo se estrelló contra la defensa, mientras que Arda Güler disparó un balón desde fuera del área que pasó por encima de la portería.

    El Ferencváros respondió con una ocasión peligrosa en el minuto 63, cuando Zachariassen se elevó a un centro de Marius Corbu y remató de cabeza, pero el portero Andriy Lunin la detuvo y salvó la portería del Real Madrid.

    Los intentos del equipo húngaro continuaron en los últimos minutos, y Corbu disparó un balón desde fuera del área en el minuto 68 que pasó por encima de la portería, mientras que Arda Güler lanzó una falta directa en el minuto 79 que pasó cerca de la escuadra superior izquierda.

    En el minuto 82, Callum O'Dowda desperdició otra ocasión para el Ferencváros tras disparar un balón desde fuera del área que pasó junto al poste derecho.

    Los últimos minutos vieron cómo el jugador del Ferencváros Zsolt Szabó recibió una tarjeta amarilla en el minuto 90 por una entrada dura, para terminar el partido con victoria del Real Madrid por 2-1.

    Lee también: Fracaso inminente: el Barcelona prepara dos fichajes con el presupuesto de "Álvarez"

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA