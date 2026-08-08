El Real Madrid resolvió su duelo amistoso ante el Ferencváros húngaro con una victoria por 2-1, el sábado, en un partido que evidenció una clara superioridad del conjunto español durante la mayor parte del encuentro, antes de que el gol de los locales en la segunda mitad aportara cierta dosis de emoción hasta el pitido final.

El Real Madrid comenzó el partido con actitud ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana, cuando Arda Güler disparó un balón desde fuera del área en el minuto 7 que pasó junto al poste, antes de que Endrick desperdiciara una ocasión cercana en el minuto 11 tras elevar su disparo por encima del larguero.

El Ferencváros respondió con dos intentos por medio de Daniel Arzani en los minutos 4 y 10, pero sus dos disparos no supusieron un peligro real para la portería del Real Madrid.

El conjunto español mantuvo su presión, y Brahim Díaz disparó un balón en el minuto 14 que se marchó lejos de la portería, y luego Alexis Siria lanzó otro disparo en el minuto 15 que superó el larguero, mientras que el portero del Ferencváros detuvo un disparo de Endrick en el minuto 37.