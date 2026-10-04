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Emmanuel Eboue señala a la leyenda del Manchester City Yaya Toure para un futuro regreso a la Premier League como entrenador
Eboue apoya a Toure para un histórico cargo como entrenador
Eboue cree firmemente que Toure reúne las credenciales necesarias para regresar en el futuro al fútbol inglés como entrenador de la máxima categoría. En contacto habitual con el excentrocampista del City, el exlateral derecho del Arsenal, de 43 años, ha sido testigo de la dedicación y la progresión positiva de su compatriota desde que dio el salto a los banquillos. El retirado lateral derecho del Arsenal se muestra optimista y cree que los pasos de Toure abrirán el camino a una generación de entrenadores marfileños en la liga más competitiva del mundo.
- ZUMA Press Wire
Rompiendo barreras para los entrenadores africanos
Al abordar la posibilidad de que entrenadores africanos lleguen a la Premier League y el inmenso orgullo que se siente en su país, Eboue compartió su convicción con LiveFootballTickets: «¿Por qué no? Quizá algún día Yaya Toure esté allí. Todo el mundo en Costa de Marfil está muy orgulloso de lo que está haciendo. Yaya es mi amigo y hablo con él a veces».
Reflexionando sobre el progreso constante de su excompañero en la selección en su carrera como entrenador, el exdefensa del Arsenal añadió: «Creo que algún día puede volver a Inglaterra como entrenador porque lo está haciendo muy bien. Quizá algún día veamos a un entrenador marfileño en la Premier League. ¿Por qué no?»
Un aprendizaje de entrenador diverso
El optimismo de Eboue nace del meticuloso camino que recorrió Toure tras obtener la Licencia Pro de la UEFA. En lugar de precipitarse hacia un puesto de alto perfil, el tres veces campeón de la Premier League acumuló una amplia experiencia técnica como asistente en distintos puntos de Europa con el Olimpik Donetsk, el Akhmat Grozny y el Standard Liege, además de una fructífera etapa de formación en la academia del Tottenham Hotspur entre 2022 y 2023.
Esa formación culminó con su etapa como principal asistente de Roberto Mancini en Arabia Saudí, lo que le dio el peso táctico necesario antes de dar el paso a dirigir en solitario a nivel sénior.
- ZUMA Press Wire
Haciendo historia en la Champions League
Tras firmar un contrato hasta junio de 2029 con el Bratislava, Toure hizo historia en agosto al convertirse en el primer entrenador africano en dirigir a un equipo en la fase de grupos de la Champions League. La dura derrota por 6-1 ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en la primera jornada supuso un severo baño de realidad, pero el excentrocampista del Barcelona sigue fiel a su sistema ofensivo 4-3-3. El reto ahora es equilibrar el dominio nacional con las exigencias de la élite europea a medida que se acumulan los partidos.
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