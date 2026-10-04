Emmanuel Eboue señala a la leyenda del Manchester City Yaya Toure para un futuro regreso a la Premier League como entrenador

Al abordar la posibilidad de que entrenadores africanos lleguen a la Premier League y el inmenso orgullo que se siente en su país, Eboue compartió su convicción con LiveFootballTickets: «¿Por qué no? Quizá algún día Yaya Toure esté allí. Todo el mundo en Costa de Marfil está muy orgulloso de lo que está haciendo. Yaya es mi amigo y hablo con él a veces».

Reflexionando sobre el progreso constante de su excompañero en la selección en su carrera como entrenador, el exdefensa del Arsenal añadió: «Creo que algún día puede volver a Inglaterra como entrenador porque lo está haciendo muy bien. Quizá algún día veamos a un entrenador marfileño en la Premier League. ¿Por qué no?»