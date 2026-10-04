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Adhe Makayasa
Traducido por

Emiliano Martínez habla sobre la retirada de Lionel Messi y admite que la estrella del Inter Miami dejará un vacío enorme en Argentina

Damián Martínez
L. Messi
Argentina
Argentina vs Burkina Faso
Burkina Faso
Amistosos

Emiliano Martínez se ha sincerado sobre el «vacío enorme» que Lionel Messi dejará cuando se retire del fútbol internacional. El portero del Chelsea expresó su orgullo por ayudar al capitán a conquistar la gloria en el Mundial, al tiempo que subrayó la necesidad de que la próxima generación dé un paso al frente en su ausencia.

  • Martínez reflexiona sobre el legado de Messi

    Martínez puso de inmediato el foco en la inminente despedida de Messi después de que Argentina sellara una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso en el Estadio Monumental el sábado por la noche. El portero del Chelsea se sintió privilegiado por haber ayudado a su capitán a conquistar la gloria en el Mundial de Qatar en 2022 antes de que el delantero cuelgue oficialmente las botas con la selección.

    Al reflexionar sobre su camino juntos junto a la superestrella, Martínez, en declaraciones recogidas por ESPN Argentina, afirmó: "Obviamente, intenté ayudar todo lo posible, y él lo sabe. Siempre hablamos de ello, y fue uno de los mayores honores de mi carrera ayudarle a lograr lo que más deseaba, porque es el mejor jugador de la historia".

  • Lionel Messi Argentina(C)Getty Images

    La vida después del GOAT

    La realidad de una era pos-Messi empieza a asentarse en el vestuario de Argentina, con el portero reconociendo con franqueza el peso de la inminente marcha de su capitán: "Deja un vacío enorme, pero aquí hay chicos con mucha personalidad".

    De cara al último partido del delantero, el 6 de octubre, Martínez subrayó su determinación de saborear cada momento emocional que queda: "Me siento parte de ello, y el martes quiero disfrutarlo y verle sonreír. Intentaremos valorar su presencia en el poco tiempo que nos queda juntos".

  • En busca de la perfección defensiva

    Al margen de la emotiva despedida de su capitán, Martínez firmó su portería a cero número 45 en 69 partidos internacionales y elogió a los jóvenes debutantes: «Una portería a cero siempre es importante. Es algo por lo que me esfuerzo para seguir exigiéndome. Es genial ver a jóvenes debutar y jugar con esta camiseta».

    Al referirse a los exigentes estándares de la plantilla de Lionel Scaloni, el guardameta añadió: «Ha ido bien. Somos un grupo que los integra rápido. Entrenan muy bien. Scaloni no regala nada; ve que rinden bien y los pone. Todo el mérito es suyo por adaptarse a esta selección lo más rápido posible».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Superar el dolor de la derrota

    Martinez también compartió su batalla mental para recuperarse de la profunda angustia después de que su selección no pudiera defender su título mundial en 2026 tras una derrota en la final contra España. Admitió: "Me afectó muchísimo perder una final del Mundial; el dolor me acompañó durante mucho tiempo. Necesitaba un nuevo comienzo en mi club para superar la desolación que sentí después de aquella final".

    Ahora, el guardameta ha recuperado su energía positiva con la selección: "Vengo aquí y, sinceramente, me siento genial, feliz, lleno de energía, y eso es lo que más importa".

    La atención de Argentina se centra ahora por completo en el partido de despedida de Messi contra Benín en el Estadio Monumental.

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