Martínez puso de inmediato el foco en la inminente despedida de Messi después de que Argentina sellara una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso en el Estadio Monumental el sábado por la noche. El portero del Chelsea se sintió privilegiado por haber ayudado a su capitán a conquistar la gloria en el Mundial de Qatar en 2022 antes de que el delantero cuelgue oficialmente las botas con la selección.

Al reflexionar sobre su camino juntos junto a la superestrella, Martínez, en declaraciones recogidas por ESPN Argentina, afirmó: "Obviamente, intenté ayudar todo lo posible, y él lo sabe. Siempre hablamos de ello, y fue uno de los mayores honores de mi carrera ayudarle a lograr lo que más deseaba, porque es el mejor jugador de la historia".