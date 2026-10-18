Emiliano Martinez envía un mensaje desde la cama del hospital mientras el portero del Chelsea es operado tras un escalofriante choque de cabezas

Pese a lo alarmante del incidente, Martinez se apresuró a tranquilizar a los aficionados. El exjugador del Aston Villa publicó en redes sociales un selfi desde la cama del hospital en el que hacía el signo de la paz para confirmar que la operación había salido según lo previsto.

«Gracias a todos por los mensajes, la operación salió bien», dijo Martinez. «Lo más importante es que ganamos y con un lazo en el cero. Volveremos en unas semanas».

El partido sin encajar goles ante el Everton fue el primero de Martinez en seis encuentros desde su traspaso al Chelsea en verano. También fue el primer partido del Chelsea sin encajar goles en 22 encuentros de la Premier League. Antes del fin de semana, el argentino había recibido 11 goles en sus primeros cinco partidos con el club londinense.







