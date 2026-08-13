El extremo argentino Buendia insistió en que la plantilla del Villa mostró un espíritu inmenso a pesar de saltar al campo sin varias piezas clave, ausentes tras sus campañas en el Mundial.

En declaraciones a TNT Sports después del partido, Buendia dio su valoración del encuentro y habló de la remodelación de la plantilla en Villa Park: "Sí, el fútbol es así. Hay cambios, pero la estructura y la filosofía están aquí. Conocemos la estructura y tenemos que seguir adelante".

Al reflexionar sobre el competido encuentro en Salzburgo, añadió: "No es una buena sensación. Podemos estar orgullosos del partido que hicimos. Competimos bien. Tuvimos ocasiones. Ellos son jugadores top. Tienen ocasiones, marcan y ganan el partido. Estuvimos ahí y competimos muy bien [con 1-1]. Al final de la primera parte, tuvimos ocasiones. En la segunda parte estábamos mostrando carácter".