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Adhe Makayasa

Traducido por

Emiliano Buendia, orgulloso del rendimiento del Aston Villa pese a la derrota en la Supercopa ante el PSG

E. Buendia
Aston Villa
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
UEFA Supercopa
Premier League

Emiliano Buendía insiste en que el Aston Villa puede sentirse orgulloso de su actuación pese a caer por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. El mediapunta argentino cree que el espíritu mostrado contra los campeones de Europa señala un inicio prometedor de una nueva era para el equipo de Unai Emery tras los importantes cambios de este verano.

  • El Aston Villa presiona a los campeones de Europa

    El Villa se quedó sin la Supercopa de la UEFA tras caer por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Red Bull Arena de Salzburgo el miércoles por la noche. El equipo de Emery empató momentáneamente por medio de Brian Madjo, que hizo historia como el goleador más joven en la historia de la Supercopa tras neutralizar el tanto inicial de Khvicha Kvaratskhelia. A pesar de dominar las ocasiones y registrar un total de goles esperados (xG) de 2,13 frente al 1,03 del PSG, el gol de Desire Doue en la segunda parte selló la victoria de los campeones franceses.

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    Buendia elogia el carácter del equipo

    El extremo argentino Buendia insistió en que la plantilla del Villa mostró un espíritu inmenso a pesar de saltar al campo sin varias piezas clave, ausentes tras sus campañas en el Mundial.

    En declaraciones a TNT Sports después del partido, Buendia dio su valoración del encuentro y habló de la remodelación de la plantilla en Villa Park: "Sí, el fútbol es así. Hay cambios, pero la estructura y la filosofía están aquí. Conocemos la estructura y tenemos que seguir adelante".

    Al reflexionar sobre el competido encuentro en Salzburgo, añadió: "No es una buena sensación. Podemos estar orgullosos del partido que hicimos. Competimos bien. Tuvimos ocasiones. Ellos son jugadores top. Tienen ocasiones, marcan y ganan el partido. Estuvimos ahí y competimos muy bien [con 1-1]. Al final de la primera parte, tuvimos ocasiones. En la segunda parte estábamos mostrando carácter".

  • Madjo brilla en su debut

    El encuentro sirvió de escenario de consagración para el delantero de 17 años Madjo, que firmó una actuación impresionante al frente del ataque, con seis disparos y ocho duelos aéreos ganados.

    La prometedora actuación del joven ariete supone un soplo de aire fresco en medio de las salidas veraniegas de jugadores consagrados del primer equipo como Youri Tielemans, Morgan Rogers y Lucas Digne. Buendia también se apresuró a elogiar la progresión de su joven compañero de equipo y añadió: "Intenté ayudarle. Es joven, pero está evolucionando bien".

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    El estreno del Brighton pone a prueba sus credenciales

    El Aston Villa concluirá su preparación de pretemporada con un último amistoso contra el Borussia Monchengladbach este sábado. La verdadera prueba del planteamiento táctico de Emery en la competición nacional llegará cuando visite al Brighton en su estreno en la Premier League el 23 de agosto. Mantener la consistencia táctica e integrar a los jóvenes jugadores emergentes será crucial para las aspiraciones del Villa de sostener su empuje en la zona alta de la tabla esta temporada.

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