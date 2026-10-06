La firma de Emil Audero está en el éxito de Indonesia en la ASEAN Cup, el nuevo torneo de la FIFA disputado durante el parón y dedicado a las selecciones del Sudeste Asiático. El portero del Rayo Vallecano, cedido por el Como, fue protagonista en la final ganada en los penaltis contra Tailandia, después de que la prórroga se cerrara con 0-0. El exguardameta de Venezia, Sampdoria e Inter detuvo el penalti de Nattapong, dándole a Indonesia el primer trofeo de su historia.
Emil Audero hace historia con Indonesia: decisivo en la final de la Copa ASEAN con un penalti parado ante Tailandia
Refuerzos «europeos» para Indonesia
La competición se dividió en dos grupos: en el bloque principal se enfrentaron Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Bangladesh y Pakistán, mientras que la ASEAN Challenge Cup (organizada por Hong Kong) contó con Hong Kong, Myanmar, Camboya, Laos, Brunéi y Timor-Leste. En Indonesia, además de Audero, estuvieron presentes Diks (ex de la Fiorentina, hoy en el Borussia Mönchengladbach), Verdonk, del Lille, y James, de los Go Ahead Eagles. Ausente por lesión el central del Sassuolo Idzes.
Thohir, decisivo
Audero eligió vestir la camiseta de Indonesia en marzo de 2025, después de una charla con Thohir, ex presidente del Inter y actual presidente de la Federación Indonesia de Fútbol: "Hace dos años, Erick Thohir me contactó a través de una videollamada en la que se presentó - dijo en exclusiva a Goal - y me habló de la posibilidad de jugar para Indonesia, presentándome el proyecto".
"Tengo recuerdos preciosos. Yo nací en Lombok, viví allí los primeros nueve meses, concretamente en Praya, la ciudad de mi padre y de mis familiares. Mis padres se conocieron en Lombok hace más de 30 años. Mi madre, junto a un grupo de amigos, había ido allí de vacaciones. Se conocieron de manera casual. Luego regresé a Italia. Siempre he vivido en Italia, pero volvimos varias veces a Lombok, incluido el periodo antes de la escuela primaria y secundaria. Así que tengo recuerdos de cuando era realmente muy pequeño y, obviamente, son recuerdos más que positivos porque allí tenía no solo a mi padre, sino también a todos mis tíos y abuelos. Por desgracia no domino muy bien el idioma. Conozco alguna palabra".
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