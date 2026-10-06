Audero eligió vestir la camiseta de Indonesia en marzo de 2025, después de una charla con Thohir, ex presidente del Inter y actual presidente de la Federación Indonesia de Fútbol: "Hace dos años, Erick Thohir me contactó a través de una videollamada en la que se presentó - dijo en exclusiva a Goal - y me habló de la posibilidad de jugar para Indonesia, presentándome el proyecto".





"Tengo recuerdos preciosos. Yo nací en Lombok, viví allí los primeros nueve meses, concretamente en Praya, la ciudad de mi padre y de mis familiares. Mis padres se conocieron en Lombok hace más de 30 años. Mi madre, junto a un grupo de amigos, había ido allí de vacaciones. Se conocieron de manera casual. Luego regresé a Italia. Siempre he vivido en Italia, pero volvimos varias veces a Lombok, incluido el periodo antes de la escuela primaria y secundaria. Así que tengo recuerdos de cuando era realmente muy pequeño y, obviamente, son recuerdos más que positivos porque allí tenía no solo a mi padre, sino también a todos mis tíos y abuelos. Por desgracia no domino muy bien el idioma. Conozco alguna palabra".