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Adhe Makayasa

Traducido por

Emil Audero completa en el día de cierre del mercado su cesión a LaLiga, ya que la estrella indonesia se une al Rayo Vallecano procedente del Como

Fichajes
E. Audero
Rayo Vallecano
Primera División
Serie A
Como

El portero internacional indonesio Emil Audero ha cerrado su cesión al Rayo Vallecano procedente del Como en el último día del mercado hasta el final de la temporada. El guardameta de 29 años llega a la capital española para sustituir al lesionado Augusto Batalla, después de haber visto limitadas sus oportunidades en la Serie A tras el fichaje de Robert Sanchez por el conjunto italiano.

  • El Vallecano se asegura un refuerzo de emergencia

    Audero ya figura oficialmente en la lista de jugadores inscritos de LaLiga como el último fichaje del Rayo Vallecano, cedido por el Como para toda la temporada. Aunque la confirmación oficial del club aún está pendiente, el jugador de 29 años llega para solucionar una urgencia tras la lesión del portero titular Batalla. Se convierte en el sexto fichaje veraniego del Rayo y competirá directamente con Dani Cardenas por un puesto en el once.

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  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    La aventura italiana aporta experiencia

    El movimiento marca un nuevo capítulo para Audero lejos del fútbol italiano tras sus etapas en la Juventus, la Sampdoria y el Inter de Milán. La llegada de Sanchez al Como le hizo perder posiciones en la jerarquía después de una sólida cesión en el Cremonese, donde disputó 35 partidos la temporada pasada. El Rayo Vallecano se ha movido rápido para asegurarse sus servicios, confiando en su experiencia en la élite para reforzar sus opciones defensivas.

  • Siguiendo unos pasos históricos

    Audero se convierte en el segundo jugador indonesio en jugar con el Vallecano en la historia del club. El futbolista, de 29 años, sigue los pasos del central Jordi Amat, que representó al conjunto madrileño en dos etapas distintas. El acuerdo de cesión garantiza al guardameta una plataforma regular en una de las principales ligas de Europa, mientras busca mantener su buen estado de forma.

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    El duelo ante el Santander ofrece un debut

    Un debut rápido podría llegar el sábado, cuando el Vallecano reciba al Racing Santander en Vallecas en LaLiga. El equipo local necesita desesperadamente un impulso y actualmente languidece en la 18.ª posición después de haber sumado un único punto en sus tres primeros partidos. El guardameta nacido en Mataram tendrá el sábado, en casa, una oportunidad inmediata de asentarse como portero titular.

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