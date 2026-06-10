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Emiliano Martinez Aston Villa 2026Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

Emi Martínez llega a un acuerdo verbal para fichar por la Juventus, ya que el portero del Aston Villa y de la selección argentina está dispuesto a rebajar su salario

Damián Martínez
Juventus
Aston Villa
Serie A
Premier League
Argentina

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa, está cerca de fichar por la Juventus tras llegar a un acuerdo verbal. El campeón mundial con Argentina aceptaría una notable reducción salarial para pasar de la Premier League a la Serie A este verano.

  • Se ha alcanzado un acuerdo entre Martínez y la Juventus

    La Juventus ha dado un paso decisivo en su búsqueda de un nuevo portero titular tras alcanzar un acuerdo de principio con Martínez. El guardameta argentino del Aston Villa ha expresado su interés en fichar por el equipo italiano, ya que ve a la Juventus como el destino ideal para seguir su carrera.

    Según Sky Italia, ha aceptado un contrato de tres años hasta 2029, lo que demuestra su firme deseo de vestir la camiseta de la Vecchia Signora. Para facilitar el acuerdo, «Dibu» se ha mostrado dispuesto a reducir su salario con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.

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  • Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty

    Las cifras del acuerdo y el asunto del Aston Villa

    El acuerdo verbal entre el jugador y la Juventus fija un salario de unos 5,5 millones de euros netos por temporada, menos que los 7 millones que gana en Villa Park. Martínez ve la Juventus como el paso lógico tras ayudar al Aston Villa a ganar la Europa League.

    Sin embargo, el fichaje aún depende de un acuerdo entre clubes. Aunque el portero ha dado su visto bueno, la Juventus busca condiciones favorables por su edad, mientras que el Villa podría pedir cerca de 15 millones de euros de compensación.

  • Las estrategias de fichajes de Luciano Spalletti

    El interés por Martínez surge de una petición del entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, quien busca un portero de talla mundial tras una temporada complicada para su defensa.

    Antes, la Juventus valoró fichar a Alisson Becker del Liverpool, pero el rechazo de los Reds la llevó a centrarse en Martínez. El argentino, clave en los títulos mundial y de Copa América de su país, aportaría el liderazgo que la Vecchia Signora necesita para competir de nuevo en Italia y Europa.

  • Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty

    Alternativas y planes de contingencia

    Si las negociaciones por Martínez se complican por las exigencias del Villarreal, la Juventus ya tiene alternativas. El club no quiere sorpresas y sigue de cerca a varios candidatos en Europa, pues la portería no puede dejarse al azar otra temporada. Las próximas semanas serán cruciales para que ambos clubes cierren un acuerdo económico definitivo y Martínez se convierta en el nuevo portero de la Juventus.