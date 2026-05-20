El futuro del guardameta argentino generó intensas especulaciones en septiembre, sobre todo el último día de fichajes, cuando el Manchester United buscaba un portero. Los «Diablos Rojos» ficharon a Senne Lammens, y la situación de Martínez en el Aston Villa se complicó cuando Unai Emery lo marginó del partido contra el Crystal Palace la noche antes del cierre del mercado.

Al recordar aquel momento, Martínez se emocionó ante la prensa antes de la final de la Europa League contra el SC Freiburg: «Me despido y lloro al dejar a mi familia en Argentina para venir a Inglaterra. A veces el fútbol cambia; llegan y se van entrenadores. En el fútbol la gente va y viene, pero eso no quita el respeto que le tengo al club. Lo amo».