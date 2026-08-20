Emerson Palmieri para la Juventus: contacto con el Marsella. Di Gregorio puede acabar en Francia

Los dos clubes, que mantienen una excelente relación, ya han hablado de ello al margen del dossier Michele Di Gregorio. Tras la llegada desde el Tottenham de Guglielmo Vicario, el ex portero del Pordenone saldrá. No quiere quedarse para ser suplente; la idea de jugar en el extranjero, en el Vélodrome, le seduce. Por este motivo ha dicho no a la propuesta de volver al Monza, el club que le lanzó a la Serie A. Di Gregorio, con contrato hasta 2029, en la Juventus gana 2 millones de euros; el intercambio de cesiones con Emerson Palmieri solo puede salir adelante si el italo-brasileño renueva su contrato con el OM. A día de hoy es una idea, pero no la única. La Juventus valora otros perfiles como Raum, del Leipzig, y Carrera, del Real Madrid, convertido en una segunda opción con la llegada de Cuccurella.