Según Manchester Evening News, el Manchester United todavía necesita cubrir posiciones clave del equipo que requieren refuerzos inmediatos, especialmente en los laterales y en el centro del campo. Luke Shaw sigue siendo la única opción sénior para el lateral izquierdo, lo que convierte a objetivos como Joaquin Seys, del Club Brugge, en una opción asequible y práctica por unos 30 millones de libras. Mientras tanto, Carrick ha identificado a Adam Wharton, del Crystal Palace, como un objetivo clave para el centro del campo, aunque el joven está valorado en unos 85 millones de libras.

Asegurar las incorporaciones de Seys y Wharton antes de que se cierre el mercado ayudaría en gran medida a situar al United en una posición mucho más fuerte de cara a la próxima campaña. La llegada de estos refuerzos es esencial para afrontar un calendario cargado de partidos en todas las competiciones.