¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

¡Emergencia en Old Trafford! Michael Carrick se enfrenta a cuatro enormes quebraderos de cabeza en el mercado de fichajes antes del cierre del plazo de traspasos

Fichajes
Manchester United
M. Carrick
J. Zirkzee
M. Rashford
Premier League

Al Manchester United le quedan menos de dos semanas para completar sus movimientos de verano en el mercado de fichajes bajo el mando de Michael Carrick. Con varios problemas críticos en la plantilla todavía sin resolver, se avecinan decisiones importantes antes de que se cierre el mercado el 1 de septiembre.

  • Refuerzo de la profundidad en el lateral y el centro del campo

    Según Manchester Evening News, el Manchester United todavía necesita cubrir posiciones clave del equipo que requieren refuerzos inmediatos, especialmente en los laterales y en el centro del campo. Luke Shaw sigue siendo la única opción sénior para el lateral izquierdo, lo que convierte a objetivos como Joaquin Seys, del Club Brugge, en una opción asequible y práctica por unos 30 millones de libras. Mientras tanto, Carrick ha identificado a Adam Wharton, del Crystal Palace, como un objetivo clave para el centro del campo, aunque el joven está valorado en unos 85 millones de libras.

    Asegurar las incorporaciones de Seys y Wharton antes de que se cierre el mercado ayudaría en gran medida a situar al United en una posición mucho más fuerte de cara a la próxima campaña. La llegada de estos refuerzos es esencial para afrontar un calendario cargado de partidos en todas las competiciones.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Resolver el incierto futuro de Marcus Rashford

    Una de las grandes decisiones que deben tomarse tiene que ver con el futuro de Marcus Rashford, después de que el experimentado delantero pasara la pasada temporada cedido en el Barcelona. Aunque ha regresado a Old Trafford para la pretemporada, siguen existiendo dudas sobre dónde jugará esta campaña tras el fracaso de las conversaciones para un traspaso permanente debido a sus exigencias salariales.

    Si Rashford se queda, Carrick podrá planificar su línea de ataque contando con el internacional inglés, pero su salida podría provocar el fichaje de un sustituto a última hora. Debe tomarse una decisión definitiva más pronto que tarde para aportar estabilidad a la plantilla.

  • Gestionar las opciones de delantero suplente

    Joshua Zirkzee ha sido vinculado con un movimiento a la Juventus durante gran parte del verano, lo que dejaría a Benjamin Sesko sin un suplente delantero centro puro. Aunque Matheus Cunha y Bryan Mbeumo han jugado por el centro, Carrick probablemente agradecería contar con otro ‘9’ natural con el que trabajar.

    Bamba Dieng, del Lorient, ha surgido como una opción potencial después de marcar 15 goles la temporada pasada, lo que ha despertado el interés de varios clubes. Llevar al internacional senegalés a Old Trafford podría aportar una competencia vital para Sesko en el ataque.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Agilizando las salidas de última hora y las cesiones

    El United planea dar salida a varios jugadores más, ya sea como cedidos o de forma permanente, antes del cierre del mercado de verano. Harry Amass está atrayendo el interés de West Ham y Norwich City, mientras que canteranos como Toby Collyer, Dan Gore y Chido Obi tienen previsto explorar salidas temporales.

    Equilibrar estas cesiones y ventas definitivas será clave mientras Carrick y la directiva ultiman la estructura de la plantilla. Gestionar de forma eficaz estos activos periféricos completará un mercado ajetreado y transformador para el club.

Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN