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¡Emboscada en el aeropuerto! Aficionados furiosos del PAOK se rebelan para FRENAR un traspaso de 30 millones de euros al Borussia Dortmund

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G. Konstantelias
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El inminente traspaso de Giannis Konstantelias al Borussia Dortmund ha provocado una revuelta masiva entre los aficionados del PAOK. Los seguidores han protestado con furia a las puertas del estadio y de la oficina del presidente del club, y algunos incluso han esperado en el aeropuerto de Alemania para interceptar al internacional griego antes de su reconocimiento médico.

  • Revuelta de los aficionados por el fichaje del Dortmund

    El propuesto traspaso de Konstantelias al Dortmund ha provocado una enorme y furiosa revuelta entre los aficionados del PAOK, segúnBILD. El internacional griego viajó a Alemania el domingo para someterse al reconocimiento médico previo a un traspaso de gran impacto. Sin embargo, su inminente salida ha desencadenado una reacción inmediata en su ciudad, Tesalónica.

    El destacado grupo ultra del PAOK, conocido como Gate 4, se manifestó públicamente en contra del lucrativo traspaso y empezó activamente a protestar por la decisión. Según se informa, el Dortmund ha acordado una cantidad fija garantizada de entre 25 y 27 millones de euros. Con bonus vinculados al rendimiento incluidos, el paquete económico total podría acabar superando la barrera de los 30 millones de euros.

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    Las protestas llegan al despacho del presidente

    La furiosa reacción de la afición escaló rápidamente mucho más allá de las simples quejas en redes sociales. Los seguidores que protestaban marcharon hasta la oficina del presidente del club y exigieron de forma agresiva una reunión urgente para frenar el traspaso. Otros aficionados más apasionados se reunieron fuera del estadio para expresar con firmeza su enorme descontento.

    Increíblemente, BILD sugiere que algunos seguidores incluso esperaron al mediapunta en el aeropuerto de Dortmund, con la esperanza desesperada de convencerlo para que no completara el movimiento. La situación sigue siendo extremadamente tensa mientras el Borussia Dortmund intenta cerrar la documentación necesaria. El gigante alemán centró inmediatamente toda su atención en Konstantelias después de su fallido intento de fichar a Said El Mala, del Koln.

  • Ecos de la saga de Stuttgart

    Este escenario de máxima tensión sonará muchísimo a la cúpula del PAOK. Apenas el verano pasado, el Stuttgart intentó fichar al talentoso mediapunta y se encontró exactamente con la misma presión asfixiante de la ruidosa afición. Durante aquel episodio, el propietario Ivan Savvidis cedió de forma dramática a esa enorme presión y canceló por completo la operación. Konstantelias firmó en su lugar un lucrativo nuevo contrato hasta 2029 y se quedó exactamente donde estaba.

    Gate 4 consiguió salirse con la suya en el pasado y ahora está ferozmente decidido a repetir ese éxito. Sin embargo, a diferencia del anterior episodio con el Stuttgart, el jugador sí ha subido a un avión y ha viajado a Alemania en esta ocasión.

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    Condiciones del contrato y perspectivas de futuro

    Según se informa, Konstantelias ha comprometido su futuro a largo plazo con el Borussia Dortmund al firmar un contrato de cinco años que le mantendrá en el club hasta 2031. El internacional griego verá un aumento significativo en sus ingresos, ya que se espera que su salario bruto en Alemania esté entre 3 y 4 millones de euros por temporada.

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