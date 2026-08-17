El propuesto traspaso de Konstantelias al Dortmund ha provocado una enorme y furiosa revuelta entre los aficionados del PAOK, segúnBILD. El internacional griego viajó a Alemania el domingo para someterse al reconocimiento médico previo a un traspaso de gran impacto. Sin embargo, su inminente salida ha desencadenado una reacción inmediata en su ciudad, Tesalónica.

El destacado grupo ultra del PAOK, conocido como Gate 4, se manifestó públicamente en contra del lucrativo traspaso y empezó activamente a protestar por la decisión. Según se informa, el Dortmund ha acordado una cantidad fija garantizada de entre 25 y 27 millones de euros. Con bonus vinculados al rendimiento incluidos, el paquete económico total podría acabar superando la barrera de los 30 millones de euros.