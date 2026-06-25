El veterano brasileño Casemiro se ha despedido de Old Trafford tras acabar su contrato y quedar libre. Muchos esperaban que la exestrella del Real Madrid ampliara su estancia, al menos un año más, tras recuperar su mejor nivel a los 34 años.

Su salida deja un vacío en el centro del campo de Michael Carrick, por lo que el club busca reemplazos. Uno de los candidatos es el internacional inglés Anderson, quien destacó en el ascenso del Forest y lleva tiempo en la agenda de los Red Devils.

Sin embargo, su cláusula de 130 millones de libras (171 millones de dólares) ha enfriado el interés y obligado a buscar alternativas. El exdefensa del United Pallister lo ve con buenos ojos.