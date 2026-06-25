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Elliot Anderson, según una leyenda de los «Diablos Rojos», es «más un jugador del Manchester United». Sin embargo, este futbolista ya consolidado en la Premier League podría costar 100 millones de libras
El Forest pide una cifra récord en el mercado de fichajes británico por Anderson
El veterano brasileño Casemiro se ha despedido de Old Trafford tras acabar su contrato y quedar libre. Muchos esperaban que la exestrella del Real Madrid ampliara su estancia, al menos un año más, tras recuperar su mejor nivel a los 34 años.
Su salida deja un vacío en el centro del campo de Michael Carrick, por lo que el club busca reemplazos. Uno de los candidatos es el internacional inglés Anderson, quien destacó en el ascenso del Forest y lleva tiempo en la agenda de los Red Devils.
Sin embargo, su cláusula de 130 millones de libras (171 millones de dólares) ha enfriado el interés y obligado a buscar alternativas. El exdefensa del United Pallister lo ve con buenos ojos.
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Objetivos de fichaje: se insta al Manchester United a intentar fichar a Tonali, la estrella del Newcastle
Al ser preguntado sobre si se ha adoptado la postura adecuada con respecto a Anderson, vinculado al City, tras ver cómo su valoración se disparaba hasta alcanzar los nueve dígitos, Pallister —en colaboración con Spreadex Sports— declaró a GOAL: «Soy seguidor de Tonali. Creo que encaja más en el Manchester United. Cuando tiene el balón, creo que quizá aporta un poco más que Elliot Anderson.
El estilo activo de Anderson también encajaría por su energía, pero, comparado con los jugadores del United que he visto, Tonali se ajusta mejor.
Si no quieren pagar cualquier cosa por Anderson, el precio de Tonali será similar, quizá 100 millones de libras. No es menospreciar a Anderson, es un gran jugador y lo ha demostrado con Inglaterra, pero para mí Tonali encaja mejor en el United».
Anderson y Tonali parecen listos para un gran salto en 2026.
Aunque en un sector de Manchester se hayan planteado dudas sobre el precio de venta de Anderson, el exdelantero del Forest Marlon Harewood declaró recientemente a GOAL que el canterano del Newcastle podría valer hasta el último penique.
«Anderson es, sin duda, uno de esos jugadores. Con el dinero que se mueve en el fútbol, vale lo que piden y seguirá triunfando donde vaya», afirmó.
Sin embargo, el United duda y ahora mira a otro futbolista que sigue en St James’ Park: Tonali, ya consolidado en la Premier tras llegar al Tyneside procedente del Milan en 2023, aportaría más energía y gol al lado de Bruno Fernandes.
El exinternacional italiano Giuseppe Rossi, que jugó en Manchester United y Newcastle, explicó a GOAL por qué un jugador de la Azzurri debería dar el paso: «Se lo merece. Ha sido un gran jugador para el Newcastle. Fue genial en el Milan y en Newcastle.
Es un líder que aporta mucho en calidad y cantidad; hay pocos así hoy en día. Merece jugar en un grande, aunque su fichaje cueste una fortuna».
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Día del cierre del mercado: ¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes de verano?
El United tendría cerrada la fichaje de Ederson, centrocampista del Atalanta, por 35 millones de libras (46 millones de dólares), y Carrick busca jugadores con experiencia en la Premier League.
El mercado de fichajes de verano cierra el 1 de septiembre, así que los “Red Devils”, que debutarán ante el recién ascendido Hull City en la 2026-27, aún tienen margen para más incorporaciones de peso.