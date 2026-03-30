Elliot Anderson responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Manchester City y el Manchester United, mientras la estrella del Nottingham Forest comparece en una rueda de prensa en Inglaterra

El City también está muy metido en la pugna, ya que Pep Guardiola busca prepararse para una etapa sin varios de sus iconos veteranos. Según se informa, el City está barajando una renovación a gran escala de 190 millones de libras que podría llevar a Anderson y a Sandro Tonali, del Newcastle, al Etihad Stadium.

Dada la incertidumbre sobre el futuro de Rodri y Bernardo Silva, el director deportivo del City, Hugo Viana, ha identificado a Anderson como objetivo prioritario. El dominio estadístico del jugador de 23 años en entradas ganadas, centros y faltas provocadas le ha convertido en uno de los talentos ingleses más codiciados del mercado de cara al mercado de fichajes de verano.