Los aficionados del Manchester United están divididos. Tras años de fichajes costosos y poco acertados, valoran la prudencia, pero temen que Michael Carrick no cuente con la calidad suficiente para competir en cuatro frentes la próxima temporada.

Tras lograr el tercer puesto y el regreso a la Liga de Campeones, se esperaba que el United invirtiera fuerte en verano. Sin embargo, de momento no ha cerrado ningún fichaje: el traspaso de Ederson, procedente del Atalanta por 35 millones de libras, sigue sin formalizarse porque el portero estaba con Brasil en el Mundial. La operación se considera una mera formalidad, pero los hinchas ya muestran inquietud, sobre todo tras ver cómo Elliot Anderson fichaba por el Manchester City antes de que Fernandes y Tonali se marcharan al Tottenham.

La escasez de mediocampistas asequibles complica la búsqueda de un recuperador o un creador de juego, y la lesión de Manuel Ugarte en el Mundial agrava la urgencia. Aun así, el United aún tiene opciones. A continuación, GOAL repasa a siete de los mejores centrocampistas que aún están en el mercado...