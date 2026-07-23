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Elliot Anderson lanza una pulla al Manchester United tras cerrar su fichaje por el Manchester City por 116 millones de libras
Una jugada espectacular que ha costado una fortuna
El fichaje de Anderson fue brevemente el más caro de un jugador británico, hasta que Morgan Rogers pasó del Aston Villa al Chelsea por 117 millones de libras. El City no era el único club de Mánchester interesado: el United lo siguió hasta retirarse, lo que allanó el camino para los citizens. Anderson llega tras jugar casi todos los minutos de la Premier con el Forest y ayudar a Inglaterra a terminar tercera en el Mundial.
Tras un descanso de tres semanas por sus compromisos internacionales en Norteamérica, el jugador ya piensa en la temporada 2026-27 y espera con ganas el primer derbi de Mánchester, fijado para el 13 de septiembre.
Anderson afirma que el City domina la ciudad
En una entrevista con los medios del club, Anderson fue claro sobre el derbi: «Es uno de los más importantes del mundo y, desde que conozco Manchester, el City ha sido el rey». También reconoció su ilusión por vivirlo desde el principio.
Sobre lo que le atrajo del Etihad, afirmó: «Son ganadores, son implacables, y ese es el tipo de equipo del que quiero formar parte».
El centrocampista explica por qué fichó por el City.
Este fichaje supone un gran salto para el exjugador estrella del Newcastle, que llegó al Forest por 35 millones de libras en 2024. Al explicar su decisión de fichar por el equipo azul de Mánchester, Anderson destacó el éxito del club en la última década.
A pesar de su elevado precio y de su creciente protagonismo como titular en la selección de los Tres Leones, Anderson cree que aún está en fase de desarrollo. «Ha sucedido bastante rápido, pero creo que siempre he tenido la convicción de que podría llegar hasta aquí, y este es el lugar donde quiero estar. Ahora que estoy aquí, seguiré esforzándome al máximo e intentaré hacer avanzar a este club», explicó.
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La vida bajo el mandato de Enzo Maresca
Anderson ha firmado un contrato hasta 2031 y es el primer fichaje de Enzo Maresca. El técnico italiano reemplazó a Pep Guardiola este verano, y el jugador está impaciente por trabajar con él. «He seguido sus equipos los dos últimos años y he hablado con varios del Chelsea; todos lo valoran mucho», afirmó Anderson.
Sus números con el Nottingham Forest lo avalan: lideró la Premier League en toques (3.300), duelos ganados (297) y recuperaciones (306). Sobre su rol en el Etihad, se mostró seguro: «Soy un jugador completo. Aporto calidad, fuerza y energía», afirmó.
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