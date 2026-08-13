Elliot Anderson explica por qué rechazó la petición de última hora del Manchester United en el mercado para completar su fichaje por el Manchester City

Anderson ha insistido en que nunca estuvo cerca de fichar por el United, a pesar de que un grupo de estrellas de Old Trafford intentó convencerle para que se mudara al lado rojo de la ciudad mientras estaba de vacaciones. En un evento para aficionados en la tienda del club City el miércoles, Anderson abordó los persistentes rumores de que el United le había convertido en su principal objetivo de mercado antes de que el City ganara la carrera.

Preguntado por las informaciones de que jugadores del United habían intentado convencerle durante el parón entre temporadas, Anderson confirmó los encuentros, pero se mantuvo firme en su decisión. "Solo estaba jugando al golf en Portugal y me crucé con unos cuantos, tuvimos una buena charla y cosas así, pero tenía que tomar una decisión y elegí al City", explicó el internacional inglés.