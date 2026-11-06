¡Elliot Anderson es una inversión de 116 millones de libras bien hecha! Micah Richards explica cómo el centrocampista internacional con Inglaterra ha ayudado a cubrir el vacío de Rodri en el Manchester City
Anderson, durante un breve periodo el jugador británico más caro
Aunque nadie cuestionaba la calidad de Anderson tras presenciar su meteórico ascenso desde la cantera del Newcastle, su trayectoria de altibajos en el Nottingham Forest y su llegada al centro del campo de Inglaterra, el precio récord de su traspaso sí suscitó dudas.
El futbolista de Tyneside se convirtió por un breve periodo en el jugador británico más caro de todos los tiempos cuando puso rumbo a Manchester, antes de que Morgan Rogers, un nombre conocido que se dirigía al Chelsea, le arrebatara ese lugar en los libros de historia.
Anderson siempre iba a estar en el punto de mira, con un traspaso de nueve cifras que traía consigo mayores expectativas. Sus actuaciones en el Mundial de 2026 prometían mucho, pero un partido con sus nuevos colores en el Principality Stadium de Cardiff ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, planteó algunas preguntas incómodas.
Ahora apenas quedan dudas: el discreto futbolista de 24 años hace su trabajo sin llamar la atención junto a Erling Haaland y compañía. Su valor para el equipo ya está claro para todos.
- Getty
La valoración de Richards sobre Anderson en el Manchester City
Preguntado por la impresión que le ha causado Anderson, Richards, exjugador del Manchester City que vuelve a sacar partido a su agenda de contactos tras unirse por segunda vez al Bollington United para participar en el programa «Best Worst Team» de Specsavers, declaró a GOAL: «Si recuerdas la Community Shield, creo que le costó en aquel partido. Y pensé: “Uy”.
»Y no es una cuestión de nivel. Obviamente puede jugar a este nivel, juega con Inglaterra y es un gran futbolista. Pero a veces todo depende de la personalidad. ¿Puedes encajar en un equipo con tantas personalidades fuertes, lleno de jugadores con carácter que ya han ganado muchas cosas? Llegó allí y, después de ese titubeo en el primer partido, creo que ha sido el mejor jugador del Manchester City esta temporada.
»Obviamente, Haaland marca muchos goles y, en esencia, hace lo que suele hacer. Creo que [Iliman] Ndiaye ha estado bastante bien desde su llegada. [Jeremy] Doku ha jugado muy bien por momentos. [Rayan] Cherki ha estado increíble por momentos. Si hablamos de regularidad, tanto en el trabajo defensivo como en ataque, su pase [el de Anderson] la otra noche para el gol de Haaland contra el Leipzig fue sencillamente increíble. Creo que ha estado fantástico».
El centrocampista puede marcar más goles
La buena noticia para el City e Inglaterra es que Anderson aún puede mejorar. Solo marcó seis goles en 92 partidos con el Forest y todavía no se ha estrenado como goleador con la selección. La capacidad para culminar las jugadas es uno de los aspectos en los que debe trabajar.
Preguntado por los intentos de Anderson de aportar más en el último tercio del campo, después de que Rodri marcara algunos goles decisivos durante su etapa en el Etihad, Richards añadió: «Creo que lo hará. Creo que es una cuestión de responsabilidad.
«Obviamente, cuando Rodri estaba en el equipo, era un jugador diferente. Rodri llevaba más la batuta y controlaba el ritmo del partido. Anderson puede hacer eso, pero es un poco más dinámico. Puede avanzar y romper líneas conduciendo el balón. Rodri solía quedarse en la frontal del área y marcar desde ahí, mientras que creo que Anderson puede hacer una pared, llegar al remate e incorporarse desde atrás. También tiene un gran disparo. Solo tiene que añadir eso a su juego.
«Y la otra cuestión es la disciplina. A veces, cuando juegas con alguien como Enzo Fernandez, todos sabemos que va a irrumpir en el área y llegar allí lo antes posible. Si juega ahí de número 10 con Cherki, es increíble con el balón, pero tiene problemas cuando no lo tiene. Así que se trata de tener la disciplina necesaria para saber que los jugadores que tienes por delante pueden hacer lo que deben y que, a veces, a él le toca darles cobertura».
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Cómo contrarrestó el Manchester City la marcha de Rodri
En lugar de afrontar la tarea aparentemente imposible de encontrar un sustituto de las mismas características cuando Rodri hizo las maletas rumbo al Barcelona, el City incorporó a tres jugadores distintos, cada uno con algo diferente que aportar y capaces, entre todos, de cubrir las funciones que antes desempeñaba el centrocampista español.
Anderson aporta astucia y mantiene la circulación del balón, mientras que Fernandez, argentino campeón del mundo al que el City fichó del Chelsea por 125 millones de libras (167 millones de dólares), añade contundencia.
Richards dijo sobre ese proceso de fichajes: «No os olvidéis tampoco de [Ayyoub] Bouaddi. Creo que tenían que hacer algo porque no se puede sustituir realmente a Rodri: es un ganador del Balón de Oro, juega con una facilidad increíble y controla los partidos.
»Pero, en ocasiones, Rodri quizá no tenía la capacidad de presión que quería el Manchester City. Anderson, en cambio, tiene un entusiasmo enorme. También tiene piernas. Así que sustituirlo con un solo jugador siempre iba a ser difícil.
»Con Bouaddi puedes marcar el ritmo. Es muy joven, pero puede jugar un poco más retrasado. Con Anderson puedes hacer las dos cosas. Y luego está Enzo, con quien quieres empezar desde atrás y llegar al área. Creo que hicieron bien en buscar sustitutos para distintos aspectos del juego. Sin faltar al respeto a nadie, va a ser muy difícil sustituir a un jugador como Rodri, porque es así de bueno».
Meeks saca partido de sus conocimientos como técnico
Tras ver cómo el Manchester City afrontaba un relevo generacional en 2026, con una fuerte inversión en fichajes y Enzo Maresca sustituyendo a Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium, Richards está poniendo sus conocimientos al servicio del fútbol no profesional.
Después de trabajar con el Warley FC la temporada pasada, ahora está en el Bollington United Sunday Blues, un equipo de Cheshire que perdió todos los partidos que disputó en la temporada 2025-26, incluida una sonada derrota por 31-1.
Richards, ganador de la Premier League y la FA Cup, intenta solucionar los mayores problemas del Bollington United Sunday Blues, desde las jugadas a balón parado hasta la serenidad bajo presión. Cuando le preguntaron si el «míster Meeks» está en modo Pep o confía más en el buen ambiente, respondió: «No soy Pep. ¡Diría que mezclo el buen ambiente con Jurgen Klopp!
»Presionamos y jugamos con mucha energía. No quiero que esperemos y todo eso, que nos repleguemos en un bloque bajo para luego esperar a salir al contraataque. Presionamos desde el principio y, cuando presionas, lo haces con mucha intensidad y energía. Salimos a por el partido, así es como lo hacemos».
Interés por los partidos de la máxima categoría y del fútbol fuera de las ligas profesionales
Richards estará deseando ver cómo le va al Manchester City este fin de semana, cuando Maresca lleve a su equipo al City Ground para enfrentarse al Nottingham Forest, después de sufrir dos derrotas consecutivas en la Premier League ante el Aston Villa y el Brighton. También estará pendiente de reojo de la Stockport District Sunday Football League y de lo que sucede en el extremo opuesto de la famosa pirámide del fútbol inglés.
Sigue la trayectoria del Bollington United en Specsavers’ Best Worst Team: temporada 5, una trepidante serie de YouTube de ocho episodios que recoge cada fallo a balón parado, cada error defensivo y cada momento inesperado de magia mientras el equipo afronta una temporada como ninguna otra, con un poco de ayuda de los expertos. Busca Specsavers’ Best Worst Team en YouTube para seguir la serie y ver cómo le va a Bolly.
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