Ella Toone, Salma Paralluelo y otras 10 estrellas del fútbol femenino que aún podrían cambiar de equipo en el agitado mercado de fichajes de verano de 2026

La mayoría de las futbolistas sin contrato ya han sido fichadas. El Arsenal destaca tras incorporar a Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler y Lisa Baum, conformando una excelente ventana de fichajes para las Gunners.

Las London City Lionesses también han destacado al fichar a Putellas, Earps, Mapi León y Nicole Anyomi como agentes libres, más Kadidiatou Diani en traspaso.

Aun así, la mayoría de los equipos siguen con muchas vacantes y algunos grandes clubes aún no se han movido. El Barcelona, vigente campeón de Europa, debe reconstruir tras la salida de cuatro titulares, incluida Putellas. El Chelsea busca una nueva delantera tras perder a Kerr y Macario, y recibir el “no” de Shaw, Schroder y Paralluelo. El Manchester United necesita un gran mercado para olvidar la eliminación de la Liga de Campeones.

Ahora, en la fase del mercado donde se negocian fichajes con contrato en vigor y se pagan cantidades considerables, ¿qué jugadoras acapararán el protagonismo? GOAL destaca algunos nombres a los que seguir de cerca en las próximas semanas...