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Ella Toone regresa a la convocatoria de las Lionesses por primera vez en 2026, y Inglaterra también recupera a Aggie Beever-Jones para el clave partido de clasificación mundialista contra España
Toone regresa a la convocatoria de las Lionesses por primera vez en 2026.
Toone no juega con las Lionesses desde noviembre, cuando marcó un gol y dio tres asistencias en la victoria 8-0 sobre China en Wembley. Un problema de cadera la mantuvo cinco meses sin competir con el Manchester United, pero regresó en abril y fue titular en los dos últimos partidos de las Red Devils, completando los 90 minutos en la derrota ante el Chelsea.
Su regreso deja fuera a Erica Parkinson, quien debutó en la última convocatoria, y a Grace Clinton, titular con el Manchester City en las semifinales de la FA Cup ante el Chelsea.
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El regreso de Beever-Jones supone un nuevo impulso para Inglaterra
El regreso de Beever-Jones aporta profundidad al ataque, detrás de la titular Alessia Russo. La delantera del Chelsea ha sufrido lesiones esta temporada, sobre todo en el tobillo, pero jugó los últimos tres partidos para llegar con ritmo a la concentración. Su presencia es clave, pues la campeona de la Eurocopa 2025, Michelle Agyemang, sigue recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior.
Freya Godfrey, que se retiró por lesión en el último parón internacional, regresa para competir por minutos en ataque, mientras que Keira Barry, otra debutante en abril, queda fuera. Niamh Charles regresa a la convocatoria completa tras incorporarse a última hora el mes pasado, y también entra Lucy Bronze, pese a que se le vio con una bota protectora en el pie derecho el fin de semana.
Convocatoria completa de las Leonas de Inglaterra
Porteras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern de Múnich), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Delanteras: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal).
- AFP
La clasificación para el Mundial se juega en los partidos de Inglaterra contra España y Ucrania.
Inglaterra visitará Mallorca a principios de junio para medirse a España en un posible partido decisivo de la clasificación mundialista. Si las Lionesses ganan, asegurarán el primer puesto y el pase directo al Mundial Femenino de 2027. Un empate les bastaría, pues ganar a Ucrania días después les daría el grupo. Perder, sobre todo por dos o más goles, favorecería a España.
El duelo se jugará el 5 de junio y el Inglaterra-Ucrania el 9 en el nuevo estadio del Everton. Solo el primero del grupo se clasifica directo; los otros tres irán a repesca.
«Es un momento clave en nuestra campaña», afirmó Wiegman. «Estamos en la mejor posición y estos dos partidos nos permiten clasificarnos cuanto antes.
«Tanto España como Ucrania nos plantearán retos diferentes. Viajar para enfrentarnos a España ante su público es uno de los partidos más difíciles, pero estaremos preparadas. Es estupendo poder terminar la campaña ante nuestra afición contra Ucrania. Llevar a este equipo por todo el país es muy importante y tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición en el nuevo estadio del Everton. Liverpool tiene una larga historia con las Lionesses, así que será una noche muy especial».